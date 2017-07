Der Fußball-Oberligist setzte sich im Testspiel gegen den SV Scherpenberg mit 3:2 durch. Reusrath verlor knapp mit 4:5 gegen Cronenberg.

Monheim/Langenfeld. Eigentlich stand bei den Oberliga-Fußballern Sportfreunde Baumberg (SFB) kürzlich das Vorbereitungsspiel gegen den Bezirksliga-Aufsteiger TSV Aufderhöhe auf dem Plan. Doch als SFB-Coach Salah El Halimi den Anruf erhielt, dass die Solinger nicht genügend Spieler für die abendliche Partie zusammen bekommen würden, musste schnell eine andere Lösung her. Diese fand der Baumberger Coach im Landesligisten SV Scherpenberg, der sich spontan bereit erklärte, für Aufderhöhe einzuspringen. „Ich fand es super, dass Scherpenberg so flexibel war. So hatten wir doch noch einen sehr guten Test gegen einen guten Gegner, der im nächsten Jahr in der Landesliga sicherlich eine gute Rolle spielen wird“, sagte El Halimi über den Gegner, der am Ende mehr war als nur eine Notlösung, sondern vielmehr eine wirklich harte Nuss. Das spiegelte sich auch im Ergebnis wieder: Baumberg gewann am Ende knapp mit 3:2 (2:1).

Die Treffer erzielten Tim Knetsch (3./5.) und Roberto Guirino (85.). Der Italiener war wegen eines Sehnenrisses im Hüftbereich seit April verletzt, stieg erst vor zwei Wochen wieder ins Mannschaftstraining ein und avancierte nun bei seinem Comeback gleich zum Helden des Tages. Scherpenberg hatte zwischenzeitlich auf 1:2 (26.) verkürzt und den Ausgleich (70.) erzielt. Trainer El Halimi wechselte sein Team zur Pause fast komplett durch. mroe

SC Reusrath bringt Cronenberg an den Rand einer Niederlage

Der formstarke Bezirksligist SC Reusrath (SCR) musste im siebten Testspiel gegen den Oberligisten SC Cronenberg trotz einer bravourösen Leistung mit 4:5 (4:2) die erste Niederlage hinnehmen. „Wir hätten bereits zur Halbzeit deutlich führen müssen, doch leider hatten wir Pech im Abschluss. In Durchgang zwei ging uns aus personellen Gründen gegen die stark besetzten Gäste die Luft aus“, erklärte Tim Schlüter, der mit Maurice Heming für das in Urlaub befindliche Trainergespann Ralf Dietrich und Co-Trainer Dirk Kasa die Mannschaft derzeit vertritt. Neben Torjäger Marvin Grober, Timm Marx, Dustin Hellekes und Florian Franke fielen weitere wichtige Akteure kurzfristig aus.

Zwei unglückliche Abwehraktionen der Reusrather führten zum frühen 0:2-Rückstand (2./9.). Doch die Hausherren bewiesen Moral und spielten in der Folgezeit hervorragenden und überfallartigen Kombinationsfußball. Die Folge: Moritz Kaufmann verkürzte auf 1:2 (20.) und markierte auch den Ausgleich zum 2:2 (32.). Dann brachte er seine Farben sogar mit 3:2 (40.) in Führung, und sein Bruder Nils erhöhte kurz vor der Pause auf 4:2 (44.). In der zweiten Halbzeit mussten die Reusrather ihrem hohen Tempo und der Personalsituation Tribut zollen, so dass die zwei Klassen höher spielenden Gäste durch drei Treffer (58./74./78.) den Reusrathern die erste Niederlage in der Vorbereitungsphase zufügten.

Am Tag darauf betrieb der SC Reusrath im Lokalderby gegen den Kreisligisten FC Monheim II trotz des kräftezehrenden Spiels gegen Cronenberg mit 6:2 (2:1) Wiedergutmachung. Die Treffer erzielten nach einem frühen Rückstand (2.) Moritz Kaufmann (18./31.), Martin Steinhäuser (56./62.), Nils Kaufmann (72.) und Pascal Hinrichs (83.). Zwischenzeitlich hatten die Monheimer von einem Fehler des SCR profitiert und auf 2:5 (76.) verkürzt. ts-

