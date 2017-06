Auch viele andere Teams aus der Region fuhren wichtige Meisterschaftspunkte ein.

Langenfeld/Wülfrath. Hinter den Tennis-Mädchen U 14 des Langenfelder TC (LTC) liegt eine erfolgreiche Saison in der Bezirksklasse B (Gruppe A), denn die Mannschaft sicherte sich ungeschlagen Meisterschaft und Aufstieg. Nach dem 5:1-Auftaktsieg über Bergisch Born und dem 6:0 gegen Radevormwald folgte das hart umkämpfte 3:2 gegen den Barmer TC. Anschließend gewannen die jungen Langenfelderinnen noch mit 4:2 gegen Heiligenhaus und mit 5:1 gegen Remscheid. Liv Torner vom Wiescheider TC, die ebenfalls in der ersten U 14 des LTC trainiert und spielt, fügte einen weiteren Höhepunkt hinzu: Sie wurde Kreismeisterin in der Altersklasse U 12.

Die zweiten U 14-Mädchen, die als Spielgemeinschaft aus LTC und Wiescheider TC antraten, schlossen die Sommersaison als starker Tabellendritter in der Bezirksklasse B (Gruppe B) ab. Das Team bildeten Maya Jonetzko, Judith Heidkamp, Rosa Marie Jungbluth, Lisa Tran (Langenfelder TC), Lena Helbing, Johanna Bramey, Fabienne von Holtum, Felicitas Schlickeiser und Sequoia Rüther (Wiescheider TC). joj

Damen sichern sich vorzeitig den Klassenerhalt in 2. Verbandsliga

Die ersten Tennis-Damen des TC Grün-Weiß Langenfeld (GWL) verloren in der 2. Verbandsliga (Gruppe D) beim Mülheimer TV Kahlenberg II mit 4:5, haben aber den Klassenerhalt vorzeitig sicher. Grund: Auch die ebenfalls gefährdeten TC Schellenberg und TC Sportpark Moers-Asberg II gingen leer aus. Nach dem 2:4 aus den Einzeln gewannen die Gäste das zweite und dritte Doppel, doch die beiden Punkte konnten die knappe Niederlage nicht verhindern. Das erste Doppel war chancenlos.

Einzelergebnisse: Virginia Trifonova – Isabel Heupgen 6:3, 6:0; Lily-Josefine Orbac – Linda Franke 4:6, 4:6; Leonie am Orde – Barbara Schwab 6:0, 6:2; Mariana Dragas – Henriette Reiche 6:1, 6:0; Nina Knebel – Romina Stöcker 6:4, 6:1; Patricia Dinsing – Vanessa Wiesen 1:6, 1:6; Doppel: Trifonova/Orbach – Schwab/Reiche 6:0, 6:1; Am Orde/Dinsing – Heupgen/Wiesen 0:6, 0:6; Dragas/Knebel – Franke/Stöcker 4:6, 1:6. joj

Wülfrather Herren wahren ihre Chance auf den Aufstieg

Die Tennis-Herren 30 des TC Ford Wülfrath bleiben als Tabellenzweiter aussichtsreich im Aufstiegsrennen der Bezirksliga. Beim ambitionierten Bayer Wuppertal gab es einen 6:3-Sieg – obwohl drei Spieler verletzt fehlten. Sven Eichenmüller, Christian Huning, Jonathan Winterberg und Marc Pohl gewannen ihre Einzel und sorgten fürs 4:2. Nun fehlte nur noch ein Zähler aus den Doppeln. Zunächst lagen die Wülfrather durch die Bank zurück. Sven Eichenmüller/Tobias Utech und Christan Huning/Jonathan Winterberg konnten sich aber noch steigern, so dass sie für die Punkte fünf und sechs sorgen. Den ersten Sieg der Medensaison feierten die Tennis-Herren 60 in der Verbandsliga. Am vorletzten Spieltag gewannen sie 8:1 bei Blau-Schwarz Düsseldorf. Den Klassenerhalt in der Bezirksliga sicherten sich die Wülfrather Damen 30 durch einen 7:2-Sieg gegen BW Remscheid. Leichtes Spiel hatten die Herren 40 II, die in der Bezirksklasse C durch ein 9:0 gegen den Elberfelder TC den zweiten Platz verteidigten. Die Herren 30 II des gewannen in der Bezirksklasse B mit 5:4 beim TC Gruiten (erster Saison). faja

