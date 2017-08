Die Segelflieger der Luftsportgruppe Erbslöh Langenfeld blicken auf eine bislang sportlich erfolgreiche Saison zurück.

Langenfeld. „Kein Sport bringt dich so weit nach oben. Wir finden, dass Segelfliegen zu den schönsten Dingen der Welt zählt. Lass dich anstecken von der Begeisterung für das Fliegen.“ Mit diesen Worten werden die Besucher auf der Homepage der Luftsportgruppe (LSG) Erbslöh Langenfeld begrüßt. Der Verein bildet Interessierte nicht nur aus, sondern betreibt das Segelfliegen auch wettkampfmäßig. So etwa zuletzt, als Pilot Arne Thielemann bei den Deutschen Segelflug-Meisterschaften der Standardklasse in Zwickau an den Start ging und am Ende in der Gesamtwertung mit einem Flieger des Modells LS 8 den zwölften Platz bei 38 Teilnehmern belegte. Thielemann stellte anschließend fest, er sei sehr zufrieden mit dieser Platzierung im Feld der deutschen Segelflug-Elite.

Beim traditionellen Kappes-Wettbewerb am Niederrhein messen jedes Jahr junge und erfahrene Streckenflugpiloten ihr Können. Die LSG Erbslöh wurde auf dem Flugplatz Krefeld-Egelsberg beim Aero Club Krefeld durch fünf Nachwuchsteams frischer Lizenzinhaber und einem Team erfahrener Piloten vertreten. Unter den Nachwuchspiloten schnitten mit dem dritten Platz bei 25 Teinehmern in ihrer Klasse am besten ab Carsten Richartz, Christian Morsbach und Felix Seidel auf dem vereinseigenen Flieger „Duo Discus“. Unter den Neulingen waren auch Dirk Florian (LS 4) und Leonard Karl (Discus).

Nils Fecker schafft einen Flug über 933 Kilometer Länge

Nils Fecker belegt mit seinem „Ventus CT“ den fünften Platz von elf Teilnehmern. Mitte Juli stellte Fecker dann noch einmal sein herausragendes Können unter Beweis: mit einem Flug über 933 Kilometer von Langenfeld nach Trier, über Kassel und zurück nach Langenfeld. Mit dieser Leistung katapultierte sich der 20-Jährige an die Weltspitze: Nur ein Pilot in Südschweden segelte mit 1004 Kilometern eine weitere Strecke. Weltweit waren an diesem Tag 843 Piloten mit ihren Segelflugzeugen unterwegs und kamen in die Wertung.

Die Streckenflieger landeten auf einem Platz im Mittelfeld

Das Team erfahrener Streckenflieger vom Segelflug-Leistungsstützpunkt Langenfeld mit Marc Bickenbach, Richard Breum und Christoph Welter landete mit dem vereinseigenen Doppelsitzer „Janus CE“ auf dem fünften Platz ihrer Klasse und damit im Mittelfeld. Insgesamt nahmen an dem Wettbewerb 103 Piloten teil. Geflogen wurden Aufgaben zwischen 150 und 200 Kilometern. Ziel des Wettbewerbs ist es, Streckenflug-Erfahrungen mit dem Segelflugzeug zu sammeln, Spaß an diesem Luftsport zu haben, andere Flieger kennenzulernen und Erfahrungen zu tauschen.

Insgesamt legten 52 Piloten der LSG Erbslöh in dieser Saison bereits nahezu 60 000 Kilometer mit ihren Segelflugzeugen zurück. Das entspricht etwa anderthalb Erdumrundungen. Sie flogen diese Strecke ohne Treibstoff, nur mit Hilfe von Aufwinden, erzeugt durch die Sonnenenergie.

Derweil bereitet sich die LSG Erbslöh auf einen spannenden Höhepunkt der Saison vor: Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, findet auf dem Segelfluggelände in Langenfeld-Wiescheid das traditionelle Flugplatzfest statt. Dort können sich Segelfluginteressenten am Info-Stand beim Ausbildungsleiter Jochen König über die Ausbildung und die Voraussetzungen des Segelfliegens informieren. Am Wochenende, 9. und 10. September, können Segelflug-Aspiranten bei einem Schnupperkurs der Segelflieger in die Luft gehen. In Doppelsitzern mit erfahrenen Segelfluglehrern dürfen sie selbst das Steuer in die Hand nehmen und mal „Segelfliegen fühlen“. Die Anmeldung ist auch möglich per E-Mail. Red/doe

info@lsgerbsloeh.de lsgerbsloeh.de

