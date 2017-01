Langenfelder Keglerinnen steuern auf Titelkurs

Beim Schlusslicht in Bochum siegt der SKC souverän 4558:4331.

Langenfeld. Die Sportkeglerinnen des SKC Langenfeld/Paff-rath haben in der NRW-Liga auch nach dem ersten Spieltag im neuen Jahr beste Chancen auf die Meisterschaft, denn sie lösten die Pflicht-Aufgabe beim Schlusslicht Hinterkranz Bochum mit einem ungefährdeten 4558:4331 (3:0)-Erfolg. Der Tabellenführer hat jetzt 30 Punkte und damit weiter zwei Zähler mehr als der erste Verfolger SK Kleve (28), der ebenfalls einen klaren Erfolg schaffte (4402:4253 beim SKV Rees). Geringere Titelchancen besitzt darüber hinaus noch der Dritte Viktoria Herne (23), dessen Partie beim bereits abgeschlagenen Vierten SKG Bielefeld ausfiel (15/Wasserschaden auf den Bahnen).

Herausragende Kathrin Schnepf erzielt Tages-Bestleistung

Das Duell mit Bochum nahmen die favorisierten Langenfelderinnen sehr konzentriert in Angriff. Herausragend: Kathrin Schnepf fand im ersten Block direkt die richtige Einstellung und wurde dafür verdient mit der Tages-Bestleistung belohnt (818 Holz). Anna Röhrig (724) kämpfte sich durch einen Auftritt mit Höhen und Tiefen, sodass Langenfeld vor dem zweiten Block immerhin eine 41-Holz-Führung auf dem Konto hatte. Anschließend lief allerdings vorübergehend nicht alles nach Wunsch. Manuela ter Haar (744) und Sandra Kaiser (755) sollten den angestrebten Sieg weiter absichern, mussten die Gastgeberinnen aber bis auf 13 Holz herankommen lassen.

Schnell stand dann jedoch nach den ersten Bahnen fest, dass sich der SKC erneut auf seinen Schlussblock verlassen konnte – und der Erfolg geriet nicht mal mehr ansatzweise in Gefahr. Birgit Meierjohann (773) und Doris Buschhaus (744) sorgten durch ihre Resultate sogar dafür, dass der Vorsprung der Gäste wieder deutlich anwuchs und der nächste Auswärtssieg für Langenfeld heraussprang.

Auf der Zielgeraden der Saison 2016/2017 bestreitet der Spitzenreiter jetzt noch drei weitere Aufgaben, in denen die Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft fällt. Am Sonntag (Manni-Jung-Sportkegelhalle am Freizeitpark, Zum Stadion 91) trifft der SKC auf den Fünften SKV Rees, ehe er es mit den direkten Titelkonkurrenten zu tun bekommt. Am 12. Februar (Sonntag, 13 Uhr) geht es gegen den Zweiten SK Kleve, der den Langenfelderinnen in der Hinrunde die bislang einzige Niederlage beibrachte, und am 19. Februar (13 Uhr) zum Dritten Viktoria Herne. Spätestens dann wird sich zeigen, ob der Traum von der direkten Rückkehr in die Bundesliga in Erfüllung gehen kann. joj

Anzeige