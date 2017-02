Langenfeld will weiter Punkten

Zweimal in Folge gewann der Drittliga-Aufsteiger zuletzt. Die Chancen gegen den Keller-Konkurrenten Ahlener SG stehen gut. Ratingen muss bei der kriselnden HSG Krefeld unbedingt siegen.

Langenfeld/Ratingen. Die Herren könnten sich abgesprochen haben, obwohl sie total gegensätzliche Interessen verfolgen. Beide sind bemüht, keinen zu großen Druck aufkommen zu lassen – obwohl das Spiel dazu geeignet ist, die Weichen für den weiteren Verlauf der Saison zu stellen. Heute Abend (18 Uhr) tritt der Handball-Drittligist SG Langenfeld (SGL) schließlich als Drittletzter beim punktgleichen Vorletzten Ahlener SG an. „Sicher ist es ein wichtiges Spiel“, findet Ahlens Coach Sascha Bertow, „aber wer verliert, ist nicht weg. Die Saison ist noch lang.“ SGL-Trainer Dennis Werkmeister sieht es nicht wesentlich anders: „Ich könnte damit leben, wenn wir eins unserer beiden nächsten Spiele gewinnen. Die Saison ist noch lang.“ Ganz bestimmt aber gehören die Partie in Westfalen und das Heimspiel am 11. Februar gegen den aktuell auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz angesiedelten TuS Volmetal zu einem spannenden Paket.

Das Heimspiel am 24. September 2016 wird Handball-Langenfeld vermutlich nie vergessen. Damals schaffte die SGL mit dem 32:28 im Aufsteiger-Duell gegen Ahlen den ersten Sieg in ihrer jungen Drittliga-Geschichte. Beide wissen, dass der Kampf gegen den Abstieg vielleicht erst am letzten Spieltag entschieden wird. Bei Punktgleichheit gibt dann nicht das Torverhältnis den Ausschlag, sondern der direkte Vergleich. Ahlen will deshalb die vier Tore Rückstand aufholen – und die SGL genau das nach Möglichkeit verhindern.

Die SG aus Ahlen schätzt an der SG aus Langenfeld, dass sie wie eine gut eingespielte Mannschaft wirkt und über den einen oder anderen herausragenden Spieler verfügt – zu denen neben Menzlaff vor allem Kreisläufer Dustin Thöne und Regisseur André Eich zählen. Langenfeld weiß, dass Ahlen ebenfalls ungern aufgibt und erst recht vor den eigenen Fans immer alles aus sich herausholt.

Langenfeld erwartet einen heißen Kampf und hat den Gegner in Video-Aufnahmen intensiv studiert. „Ich denke, wir sind gut vorbereitet“, erklärt Werkmeister, der seine Mannschaft in der Rückrunde nach zwei Siegen in Folge auf einem vielversprechenden Weg sieht.

Die Ratinger müssen noch einiges an Leistung drauflegen

Bei der SG Ratingen dürften sie aufatmen. Denn die Top-Team-Wochen mit den Spielen gegen den Tabellenersten, -dritten und -vierten inklusive hoher, schmerzhafter Niederlagen sind erstmal vorbei. Das Löwenrudel trifft in den kommenden Wochen wieder auf „normale“ Gegner – sofern man davon als abgeschlagener Tabellenletzter überhaupt sprechen kann. Zum Beispiel morgen (17 Uhr) – dann tritt das Team um Spielertrainer Simon Breuer bei der HSG Krefeld an. Doch ist es schon zu spät für die große Aufholjagd des Schlusslichts der Dritten Liga?

Fakt ist: Wenn die SG Ratingen noch einmal ernsthaft in den Kampf gegen den Abstieg eingreifen will, müssen Siege her. Und da auch nicht einkalkulierte – wie ein Erfolg bei der HSG Krefeld. Das ist gar nicht so furchtbar unrealistisch. Denn das einstige Top-Team der Liga kriselt gerade vor sich hin, verlor im neuen Jahr bereits zweimal – ausgerechnet jedoch gegen Ratingens direkte Abstiegs-Konkurrenz aus Langenfeld und Volmetal. „Die HSG ist momentan nicht sehr stabil. Vielleicht ist für uns was drin“, sagt Simon Breuer. „Wir müssen langsam mal anfangen, Spiele zu gewinnen – und zwar nicht nur drei, vier, sondern eher sieben bis acht. Die werden wir brauchen.“ Geschäftsführer Bastian Schlierkamp setzt auf mentale Unterstützung. Er hat nämlich einen Mentalcoach herangeholt, der vor dem Spiel gegen Leichlingen mit der Mannschaft gearbeitet hat. „Wir wollen das Unmögliche möglich machen und drin bleiben“, betont Schlierkamp. „Ich habe die Jungs im Training gesehen und glaube, dass wir jetzt endlich den Bock umstoßen.“

Doch dafür müssen die Ratinger noch einiges an Leistung drauflegen. „Vor allem unser Abwehr- und Rückzugsverhalten muss besser werden“, betont Breuer. Gut ist da, dass Nikolai Lenz wieder am Start ist. Der 26-Jährige litt unter einer Zahnverletzung, ist nun aber wieder fit. Dazu kommt, dass Bastien Arnaud langsam aber besser in das Spiel der Löwen findet. Zumindest offensiv. „Als Abwehrchef kann er trotzdem auch nicht zufrieden damit sein, wie viele Gegentore wir bekommen“, betont Breuer. „Da wird er ehrgeizig sein.“

