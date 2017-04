Langenfeld gewinnt das Kellerduell

In der Dritten Liga hoffen die Handballer der SGL weiter auf den Klassenerhalt.

Langenfeld/Ratingen. Am Ende waren alle heilfroh, dass die Schluss-Sirene ertönte. Und die in der Dritten Liga um den Klassenerhalt kämpfenden Handballer der SG Langenfeld hatten sogar etwas zu feiern. Nach dem 24:19 (11:8) gegen die erschreckend schwache SG Ratingen darf der Aufsteiger weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Großen Anteil am Erfolg hatte SGL-Torwart Tobias Geske, der einige spektakuläre Paraden bot und zum Mann des Abends avancierte. Ansonsten zeigten beide Mannschaften, warum sie so tief im Tabellenkeller stehen.

Das galt bereits für die Anfangsphase, in der auch der Vorletzte SGL nach dem 3:0 (5.) den Faden verlor. Es gab eine größere Palette an Fehlwürfen, Fehlpässen und Ballverlusten. Beim 5:5 (12.) war die Partie ausgeglichen, beim 5:6 (13.) nahm SGL-Trainer Dennis Werkmeister eine Auszeit mit Folgen: Für ein paar Minuten wurde es noch heftiger – 7:5 (18.). Glück für die Hausherren: Der vermeintliche Aufschwung der Gäste fiel sofort wieder wie ein Kartenhaus zusammen. Schlüsselszene war hier der Siebenmeter von Florian Schlierkampf, den Keeper Geske beim Stande von 6:7 abwehrte (20.). André Eich, Tim Menzlaff, Dustin Thöne und noch einmal Eich (Siebenmeter) machten aus dem Rückstand ein 10:7 (25.).

Bis zum 14:12 (38.) für die SGL blieb das weitestgehend von der Spannung lebende Duell ausgeglichen, ehe die Entscheidung fiel. Langenfelds Torhüter Geske nagelte seinen Arbeitsplatz quasi zu. Von Drittliga-Tauglichkeit war weit und breit nichts zu sehen – dafür umso mehr von Ideen-, Mut- und Ratlosigkeit. Weil die personell permanent wechselnden Gastgeber ihr Niveau wieder absenkten und die Fehlerquote anhoben, durfte Ratingen zurückkommen – 21:18 (55.). Zu einer Wende reichte es allerdings nicht. SGL-Kreisläufer Dustin Thöne erhöhte kurz vor Schluss auf 23:19 (59.). Den Schlusspunkt setzte Geske mit einem weiten Wurf zum 24:19 (60.) in den verwaisten Ratinger Kasten. mid

