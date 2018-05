Im Kreis Mettmann leben zahlreiche Aktive, die bei nationalen und internationalen Wettkämpfen durch ihre Leistungen beeindrucken.

Kreis Mettmann. Es ist eine jener Veranstaltungen, auf der Thomas Hendele gerne das Wort führt. Denn der Landrat des Kreises Mettmann ist selbst Sportler durch und durch – und die Ehrung der besten Sportler in der Region gehört deshalb zu seinen liebsten Aufgaben im Berufsalltag. Während Hendele heutzutage vornehmlich um der eigenen Gesundheit willen im Fitness-Studio schwitzt, absolvieren die Aktiven, die im vergangenen Jahr regional, national und zum Teil auch international Sportgeschichte schrieben, doch ein wesentlich intensiveres Training. Das ist zumeist täglich und umfasst oft mehrere Stunden.

Eine Preisträgerin weilt derzeit im Trainingslager in Österreich

Franziska Koch konnte zum Beispiel nicht persönlich im Erkrather Lokschuppen vorbeischauen, um ihre Urkunde entgegenzunehmen. Die Mettmanner Radsportlerin weilt derzeit im Trainingslager in Österreich, um sich auf die Herausforderungen der nächsten Monate vorzubereiten. Koch, die für den RSV Unna radelt, gewann im vergangenen Jahr die Deutsche U 19-Meisterschaft auf der Straße und Bahn sowie mit dem BMX. „Sie ist ambitioniert, authentisch und in Mettmann allen bekannt“, berichtet Sandra Pietschmann, Geschäftsführerin von ME-Sport, die in Vertretung die Auszeichnung für Koch entgegennahm. Im Fitnessstudio des Vereins absolviert die Radsportlerin ihr Kräftigungsprogramm dreht aber auch mal „eine Runde auf der Rolle“, so Pietschmann.

Weite Fahrten sind für die Leistungssportler oft ein Muss. „Saarlouis ist ja schon einmal eine Reise wert“, sagte Gerd Lüngen. Der Moderator der Sportlerehrung begrüßte die Jazzies, eine der erfolgreichen Tanzformationen des TuS Hilden. 2016 hatte sich die Mannschaft unter Leitung von Maren Klever bei der Deutschen Meisterschaft im Jazz and Modern Dance noch mit der Silbermedaille begnügen müssen. Zwölf Monate später drehten die Hildenerinnen aber den Spieß herum, verwiesen den Titelverteidiger auf den Bronzerang und krönten sich selbst mit Gold.

Jazztanz-Nachwuchs traf auf eine Olympia-Teilnehmerin

„Seid ihr aufgeregt?“, fragte Lüngen die Tänzerinnen bei der Ehrung. „Nicht so doll wie bei Turnieren“, lautete die Antwort. Gleich danach gab die Formation in kleiner Aufstellung mit nur sieben Tänzerinnen zwei Kostproben ihres Könnens nach der aktuellen und letztjährigen Choreographie. Und das Team durfte später Anschauungsunterricht bei einer Olympia-Teilnehmerin in der Rhythmischen Sportgymnastik nehmen, die nur fünf Kilometer von Saarlouis entfernt lebt. Das Leben im Olympischen Dorf bezeichnet Mira Bimperling als einzigartig: „Es ist schon atemberaubend, wenn da auf einmal Usain Bolt neben einem steht.“