Erkrath. Mehr als 100 Kunstturnerinnen aus 29 Vereinen treffen sich an diesem Wochenende zum Wettkampf in der Halle an der Rankestraße. Sie wollen sich auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten und sich zugleich für die Plätze im Landes- und Bundeskader 2018 empfehlen. Die Leistungsträger aus Nordrhein-Westfalen sind bekannt. Mit Spannung erwartet Ausrichter TSV Hochdahl aber die Vorstellungen der Turnerinnen (Symbolfoto: Archiv/dpa/Pilick) aus Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Hamburg und dem Saarland. Heute ab 11 Uhr startet die Altersklasse sieben in den 30. Talentsichtungs-Cup. Das ist eine Veranstaltung des Leistungsstützpunktes des Rheinischen Turnerbundes, die unter der Schirmherrschaft des Erkrather Stadtsportverbandes und des Fördervereins Kunstturnen Erkrath-Hochdahl steht. Die Altersklasse acht bis zehn nimmt dann ab 14.25 Uhr ihre Wettkämpfe auf. Der morgige Sonntag steht im Zeichen des 40. Uta-Schorn-Pokal-Turnens. 50 Turnerinnen aus 14 Vereinen im Alter von zehn bis 22 Jahren streiten in drei Wettkampfklassen um Pokale. Darunter sind auch acht Aktive des TSV Hochdahl. bs