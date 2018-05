Der A-Kreisligist war Außenseiter in der Partie gegen den VfL Benrath.

Erkrath. Der SC Rhenania Hochdahl lieferte dem VfL Benrath im „kleinen Finale“ des Düsseldorfer Kreispokals einen großen Kampf. Dennoch: Mit dem 5:3 (2:2)-Sieg gelang Landesliga-Schlusslicht Benrath der Einzug in die erste Niederrheinpokal-Runde. „Tag des Seniorenfußballs“ stand als Motto über der auf der Sportanlage Vennhauser Allee ausgerichteten Veranstaltung des Fußballkreises Düsseldorf.

„Über weite Strecken war es eine Partie auf Augenhöhe. Vor dem gegnerischen Tor fehlten uns manches Mal Cleverness und Durchschlagskraft. Unter dem Strich ziehen wir aber ein positives Fazit, haben als AKreisligist dieses Spiel um Platz drei erreicht und dabei dem zwei Klassen höher spielenden Gegner alles abverlangt“, urteilte Rhenanias Vorsitzender Peter Knitsch.

„Über weite Strecken war es eine Partie auf Augenhöhe. Vor dem gegnerischen Tor fehlten uns manches Mal Cleverness und Durchschlagskraft.“

Peter Knitsch, Vorsitzender von Rhenania Hochdahl

Die Hochdahler zeigten kaum Respekt, spielten munter mit. In der 16. Minute allerdings der erste Rückschlag, als Torhüter Andreas Miheev gegen Claudio Bemba nicht entschlossen eingriff – 0:1. Schon früh wurde deutlich, dass der SCR nur mit Laufbereitschaft und Zweikampfstärke dem Gegner Paroli bieten kann. Diese Tugenden warfen die Rhenanen lange Zeit erfolgreich in die Waagschale. Garniert allerdings mit dem ein oder anderen individuellen Fehler. So leitete Miheev mit einer unzureichenden Fußabwehr unfreiwillig das zweite Gegentor (27.) durch den Ex-VfB-Hildener Robin Reuter ein. Allerdings rettete der 24jährige Torwart in der Schlussviertelstunde vier, fünf Mal in höchster Not, bewahrte sein Team vor einer noch höheren Niederlage.

Das 0:2 irritierte den A-Kreisligisten indes kaum. Die präzise Flanke von Tobias Schössler köpfte Benni Brusberg zum 1:2 ein (31.), kurz darauf bediente Brusberg seinen Kollegen Schössler – 2:2 (35.).

Nach dem Seitenwechsel verpassten Michael Kijach (53.) und Andreas Schuldeis (56.) zwei „halbe Chancen“. Auf der Gegenseite tanzte Benraths Mario Stoffels auf engstem Raum Jonas Schwarzer aus und schob den Ball flach ins Hochdahler Tor – 3:2 für den VfL (61.). Brusberg und Schössler (67.) verpassten den Ausgleich. Im direkten Gegenzug foulte Michael Kijach Torschütze Bemba. Kapitän Yannick Krohn stellte auf 4:2. Rhenania bewies Moral, warf alles in die Waagschale. Belohnt wurde dies mit dem Treffer von Andreas Schuldeis (80.) zum Endstand. Allerdings hatte Sergio Percoco zuvor noch auf 5:2 (78.) erhöht.