Kreismeisterschaft: Holzmann holt drei Titel

Die Leichtathletin des TV Ratingen startete in Leverkusen.

Ratingen. In guter Frühform präsentiert sich der Leichtathletik-Nachwuchs beim ersten großen Wettkampf des Jahres, den Bergischen Hallenmeisterschaften der Altersklassen U 14 und U 16 in Leverkusen. Herausragend war der Auftritt der 13-jährigen Julia Holzmann (W 14) vom TV Ratingen. Sie startete über die 60-Meter-Hürden-Distanz, im Weitsprung und im 60-Meter-Sprint und deklassierte dabei die Konkurrenz. In allen drei Disziplinen wurde sie Bergische Kreismeisterin. Lediglich ihre Teamkollegin Fenja Kothe (W 14) war ihr dicht auf den Fersen – lediglich zwei Hundertstel Sekunden trennten die Freundinnen am Ende.

Im Hürdenlauf brauchte sie weniger als zehn Sekunden

Im Weitsprung lag der Unterschied zwischen beiden Mädchen des TVR bei zehn Zentimetern. Fenja Kothe wurde in beiden Disziplinen Vizemeisterin. Die 60 Meter Hürden meisterte Julia Holzmann in neuer persönlicher Bestzeit: Erstmals blieb sie unter zehn Sekunden. Über einen Platz auf dem Siegerpodest freute sich auch Femke Averdick (TVR / W 15), die im Kugelstoßen erstmals die Zehn-Meter-Marke knackte und Silber holte. Gleichzeitig qualifizierte sie sich für die Landesmeisterschaft im März. Dabei werden auch Jarla Sander und Jana Barluschke (W 15) vertreten sein – nach starken Leistungen im 60-Meter-Hürdenlauf. Eine weitere Silbermedaille gab es für den TVR beim 4x200-Meter-Staffel mit Julia Holzmann, Fenja Kothe, Jana Barluschke und Femke Averdick (1:52,53 Minuten).

In die Medaillenränge kamen in der U 14 auch Marie Göllner (W 13/Kugelstoßen/7,41 Meter/zweiter Platz), Oskar Neeser (M 13/Kugelstoßen/7,88 Meter/dritter Platz) und Laurenz Schürmann (M 14/TuS Lintorf/60 Meter Sprint/8,05 Sekunden/zweiter Platz). Für alle Athleten bedeuteten diese Leistungen zugleich neue persönliche Bestmarken. jan

