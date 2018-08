Erkrath. Ein mit 350 Zuschauern würdiger Rahmen auf dem Sportplatz an der Grünstraße, dazu gleich ein halbes Dutzend Tore. Die Kreisliga A-Saisoneröffnung mit dem Derby zwischen dem SC Rhenania Hochdahl und dem SSV Erkrath war eine runde Sache. Zumindest aus Sicht des Gastgebers SC Rhenania, der sich über einen deutlichen 5:1 (2:0)-Sieg freuen durfte.

Das Derby begann mit forschen Offensivaktionen. Aufsteiger Erkrath versteckte sich keineswegs. Dazu bestand auch kein Grund, schickte Trainer Michael Steinke doch, bis auf die Zugänge Felix Weich und Marco Seidel, seine Aufstiegself ins Rennen. Auf der Gegenseite beorderte Ralf Schranner direkt vier in der Liga noch unerfahrene Neulinge in die Startformation. Und die Youngster fügten sich sehr ordentlich ein.

Wie Omar Touzani im Abwehrzentrum oder Mohamed Boussollami. Der hatte zunächst noch mit einem Lattenschuss Pech (9.), bereitete dann aber mit einem energischen Antritt über die linke Angriffsseite (19.) die durch den freistehenden Feras Osmani erzielte Führung vor.

Die Erkrather, die schon zuvor (13.) durch den aus halblinker Position das Hochdahler Tor knapp verfehlenden Manuel Dominguez Gea eine vielversprechende Gelegenheit verpassten, blieben im Spiel. Mit mehr Tempo in den Offensivaktionen und energischer in den Zweikämpfen indes der SCR. So der von den A-Junioren des MSV Düsseldorf gekommene Boussollami, der nach exakt einer halben Stunde durch einen abgefälschten Schuss die 2:0-Führung markierte. Das beeindruckte den SSV schon mehr. Dennoch lag der Anschluss in der Luft.

Direkt nach Wiederbeginn (47.) verkürzte Abdul Emhamed auf 2:1. Einen SSV-Patzer im Spielaufbau bestraften die Platzherren mit dem 3:1 (69.) durch den von Osmani in Szene gesetzten Kiyoshi Tsutaki. Wenig später passte der stark spielende Tsutaki auf Benni Brusberg – 4:1. Bis dahin wohltuend fair verlaufen, gab es in der Schlussphase (83.) doch noch „Derby-Theater“. Manuel Dominguez Gea musste mit der roten Karte frühzeitig zum Duschen. Emotional blieb es bis zum Abpfiff. SSV-Keeper Michael Meyer parierte noch gegen Boussollami (86.), ehe Tsutaki auf Osmani passte und der mit seinem zweiten Tor den Deckel drauf machte.