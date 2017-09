Die Kinder aus neun Hildener Kitas kamen jetzt zusammen, um am Bandsbusch in Hilden das Mini-Sportabzeichen abzulegen.

Hilden. Die Sportanlage am Hildener Bandsbusch stand jetzt einen Tag lang ganz im Zeichen der Kita-Kinder. Ursprünglich meldeten zehn Kindergärten für den Wettstreit, der das olympische Motto in den Mittelpunkt stellt: Dabei sein ist einfach alles. Rund 200 Kinder füllten die Devise mit Leben, freuten sich schon Tage vorher auf den Ausflug – und die erste Betätigung auf einem derart großen Sportplatz. „Viele waren das erste Mal auf einer Laufbahn“, sagt Claudia Ledzbor. Die Leiterin des Hildener Sportbüros schaut dem bunten Treiben lächelnd zu und erläutert: „Wir wollen das Mini-Sportabzeichen an das echte Sportabzeichen angliedern, die Kinder dorthin führen und ihnen den Spaß an der Bewegung vermitteln.“

In den Nachbarstädten findet die Aktion nur alle vier Jahre statt

Weil die Verantwortlichen längst den Wert sportlicher Betätigung erkannt haben, führt die Stadt Hilden den großen Mini-Sportabzeichen-Tag, den einst der Kreissportbund Mettmann initiierte, jährlich durch. „Wir wollen, dass jedes Kita-Kind dieses Erlebnis hat“, betonte Ledzbor. In den Nachbarstädten läuft die Aktion nur alle vier Jahre – dann organisiert sie der KSB, der aber auch die Veranstaltung in Hilden mit Urkunden und Material unterstützt. Die Medaillen stiftete die Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert.

Am Koordinationsparcours ist derweil die Schlange groß. Bunte Seile bilden zwei große Kreise, durch die es mit einem Tennisball in der Hand zu laufen gilt. Dann folgen drei Mini-Hürden, über die Frieda konzentriert springt. Fünf bunte kleine Kreise sind danach aneinandergereiht. Laufend werden sie überwunden – wer motorisch besonders geschickt ist, setzt einen Fuß in den ersten Kreis, den zweiten in den nächsten und so weiter. Doch wirklich wichtig ist das nicht. Am Ende der Kette folgen noch zwei Mini-Hürden. Eine schafft Frieda nicht ganz und fällt hin. Nur kurz reibt sie sich das Knie, dann geht es schon wieder weiter. Den Tennisball wirft sie in einen Eimer, ehe sie im Sauseschritt noch einen Slalomlauf durch eine Reihe kleiner Hütchen hinlegt.

„Geschafft“ notiert Sophie Reinhardt auf einem großen Blatt, das alle Disziplinen auflistet. Sie ist als Sporthelferin im Einsatz, darf daher dem Unterricht am Helmholtz-Gymnasium fernbleiben. „Letztes Jahr habe ich extra eine Ausbildung gemacht“, sagt sie. Auch Nicole Chrost hat ihren Spaß. „In der Kita haben wir schon ein bisschen geübt“, bemerkt die Erzieherin des St. Christopherus-Kindergartens und ergänzt: „Die Kinder freuen sich immer darauf und können sich heute richtig austoben.“