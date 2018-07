Beim traditionellen Sommercamp des Vereins wurden die Kinder professionell unterrichtet.

Monheim. Auch in diesem Jahr hatte der Tennisclub Blau- Weiß zu einem einwöchigen Feriencamp für Kinder und Jugendliche eingeladen. Trotz hochsommerlicher Temperaturen fanden sich in der ersten Schulferienwoche 46 Teilnehmer im Alter von vier bis 15 Jahren auf der Vereinsanlage an der Marderstraße ein. So viel Zuspruch gab es bisher noch nicht. Das abwechslungsreiche Programm lief von 10 bis 15 Uhr, unterbrochen von einer einstündigen Mittagspause.

Die Gastronomie unter Leitung von Albert und Mira Dujmic verwöhnten die Camper mit schmackhaften Gerichten. Der Flüssigkeitsverlust unter brennender Sonne musste auch schon auf den Plätzen ausgeglichen werden. Bis zu 250 Kleinflaschen Mineralwasser wurden täglich abgegeben. Für die beiden Trainer des Vereins, Drago Dugandzic und Christoph Assmann, stand natürlich der Unterricht im Vordergrund. Ergänzend dazu wurde Fußball und Basketball gespielt.

Ein halbes Dutzend Helfer steht den Trainern zur Seite

Das sollte das Ballgefühl verbessern und das Trainingsprogramm auflockern. Bis zu einem halben Dutzend Helfer unterstützten die Trainer bei der Durchführung der Übungen. Es sprach für Trainer und Betreuer, mit welcher Ausdauer, Geschicklichkeit und Hingabe die Camper die Übungen und Spiele absolvierten. Die Gruppeneinteilung erfolgte naturgemäß entsprechend Alter und technischer Fertigkeit der Teilnehmer. Für die Jüngsten unter ihnen standen zwei Kleinfeldnetze bereit. Für die Fortgeschrittenen kamen zwei Ballwurfmaschinen zum Einsatz. Geübt wurden - entsprechend dem Kenntnistand – die Standards wie Grundschläge, Volleys, Stops, Aufschläge, Rückschläge, Schläge aus dem Halbfeld. Die Kinder und Jugendlichen waren so sehr „bei der Sache“, dass die sommerliche Hitze klaglos ertragen wurde. Neben Anlernen und Verbesserung zum technisch anspruchsvollen Tennis kam auch der Spaß nicht zu kurz. Spiele wie Toma ten-Doppel, Rundlauf oder Pfostenlauf wurden von den Campern gerne angenommen. Dazu kam das unvermeidliche Konditionstraining, denn eine gute Ausdauer ist im Tennis immer ein Vorteil.

Ungeplanten Spaß hatten die Camper mit der Bewässerung, die auch der eigenen (und anderer) Abkühlung diente. Die Eltern waren oft erstaunt, wie ausdauernd, reaktionsschnell und koordinationsfähig sich ihre Zöglinge verhielten, die Freude an der Bewegung und am Ballsport hatten. Da wurde auch das notwendige Aufsammeln der Bälle und das Abziehen des Platzes ohne viel Murren hingenommen. Das Camp fand einen würdigen Abschluss in einem kleinen Turnier und der schon traditionellen „Schatzsuche“ am letzten Tag. Die Sieger erhielten Preise, alle Teilnehmer bekamen eine Urkunde. Der Club freut sich über die Tennisbegeisterung der Kinder und Jugendlichen und überlegt aufgrund der guten Resonanz ein weiteres Camp zum Ende der Schulferien. Informationen dazu: www.blau-weiss-monheim.de. In den Abendstunden trainierten auch Erwachsene, die wieder oder überhaupt Interesse am Tennissport gefunden haben. Das Tennis-Xpress-Programm des Clubs bietet dazu eine Gelegenheit. asch