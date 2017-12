Das Bundesliga-Team Langenfeld/Paffrath war chancenlos.

Langenfeld. Die Sportkeglerinnen des SKC Langenfeld/Paff-rath stehen eigentlich mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen. Und deshalb war der Mannschaft klar, dass die neue Saison in der Damen-Bundesliga extrem schwierig wird. Deshalb macht den Langenfeldern auch der letzte Tabellenplatz im Feld der acht Vereine für sich genommen nicht mal besonders stark zu schaffen. „So langsam kommen wir an unsere Grenzen, um überhaupt eine spielfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen“, sagt Teamsprecherin Manuela ter Haar, „durch Schwangerschaft, Krankheit und Arbeit sind wir zurzeit sehr gebeutelt.“ Am ersten Rückrunden-Spieltag zeigte sich jetzt besonders deutlich, wie hoch die Hürden für den SKC aktuell sind: Beim Tabellenführer RSV Samo Remscheid hatte Langenfeld nicht die Spur einer Chance und verlor klar mit 4549:5306 (0:3).

Schon nach dem ersten Block lagen die Gäste weit zurück. Martina Schmidt (702 Holz) kämpfte und haderte dabei mit sich selbst, während Kathrin Schnepf (828) in zwei Räumgassen ein besseres Resultat verschenkte. Anna Ribbers (zweiter Block) stürzte beim Einkegeln und war anschließend verunsichert (603). Tanja Rittmann, die ihren ersten Einsatz in dieser Saison bestritt, hatte ebenfalls Schwierigkeiten bei den Versuchen in die Vollen (704). Im Schlussblock ging es für Sandra Kaiser und Manuela ter Haar nur darum, den Schaden zu begrenzen. Dann lag ter Haar bis zur Halbzeit mit 423 Holz auf einem sehr ordentlichen Kurs – bis anschließend gar nichts mehr passte. „Mit noch einmal sieben Eckenfehlern kann man nichts erreichen“, fand die Langenfelderin, die sich das Nachlassen und das End-Ergebnis (767) selbst nicht erklären konnte.

Bereits morgen steigt das Kellerduell gegen die SG Aachen

Kaisers einziges Problem war der rechte Bauer in der letzten Gasse auf Bahn zwei. Mit den 872 Holz auf der Anzeigetafel konnte sie am Ende zufrieden sein – und es war das mit großem Abstand beste Resultat der Langenfelderinnen. Am Samstag (15 Uhr, in der Manni-Jung-Sportkegelhalle am Freizeitpark, Zum Stadion 91) kommt es zum Kellerduell gegen die SG Aachen. mid