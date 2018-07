Der 16 Jahre alte Miro Kravchenko ist großer Rennsport-Fan. Mit seinem Kart startet er für den MSC Langenfeld – mit Erfolg.

Langenfeld. Miroslaw Kravchenko (16) dürfte der Schnellste in seiner Schule sein. Mit Sicherheit aber ist er der Schnellste seiner Klasse. Denn er darf ganz offiziell mit 160 Stundenkilometern in die Kurven gehen. Miro gehört zu Deutschlands großen Kart-Talenten, und der Junge aus Krefeld ist Mitglied im Motorsportclub Langenfeld (MSC). Seine Sammlung an Siegen fällt beeindruckend aus.

Beim Süddeutschen ADAC Kart Cup in Bopfingen belegte er zuletzt am 21. Mai den ersten Platz. Mehr als 130 Pokale hat Miro in elf Jahren eingefahren, doch überheblich macht den 16-Jährigen der Erfolg nicht. „Von meinen Mitschülern wissen nur ein paar von meinem Hobby“, sagt er. Miro geht mit seinen Titeln offenbar nicht hausieren, denn auch für seine Lehrer an der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule in Krefeld sind die sportlichen Ergebnisse des jungen Rennfahrers kein Thema.

Der Junge ist auf der Rennbahn groß geworden

„Miro ist auf der Rennbahn groß geworden“, sagt sein Vater „Zibi“ Kravchenko, der selbst erfolgreicher Kartfahrer war und den Sohn selbst trainiert: „Rennen ist unser ganzes Leben.“ Ostern starb Miros Mutter. Der Sport lenkt Vater und Sohn ab. Und die Gemeinschaft in der Rennsport-Familie hilft ihnen über den tragischen Verlust hinweg, erklärt Miro.

„Wir haben da sehr viele Freunde. Die sind für uns da.“ Sein Vater bemüht sich bei doppelter Belastung fürsorglich um seinen Sohn. Vor einigen Wochen waren die beiden auf dem Weg nach Italien, um am ersten Lauf zur Deutschen Kartmeisterschaft teilzunehmen, als Miros Vater in Süddeutschland mit einer Muskellähmung ins Krankenhaus musste. Der Sohn blieb bei seinem Vater und verpasste deshalb den wichtigen Lauf. Darüber redet er nicht – dafür um so lieber über sein Kart mit einem 48-PS-Motor, der es auf 160 Stundenkilometer bringt. 145 Kilo wiegen das Gefährt und Miro zusammen.

Jedes zweite Wochenende sind Vater und Sohn unterwegs

Jedes zweite Wochenende ist der 16-Jährigen mit seinem Vater für das TR Racing-Team auf Rennbahnen in ganz Deutschland unterwegs. Was Miro für den Sport mitbringt: „Ich bin körperlich fit und kann mich sehr gut konzentrieren.“ Das hilft ihm übrigens auch in der Schule. Dort sind Sport, Englisch und Chemie seine Lieblingsfächer.

Angst kennt Miro nicht, erst recht nicht am Start mit 55 anderen. „Wenn man Angst hat, kann man es gleich lassen“, betont er. Das Talent zeigt sich besonders in den Kurven. Hier muss der Fahrer rechtzeitig Tempo zurücknehmen, um nicht aus der 180-Grad-Kurve geworfen zu werden. Es sind die so genannten „G-Kräfte“, die das Vier- bis Sechsfache des Körpergewichts betragen und auf den Fahrer einwirken. „Das ist mehr als in der Formel 1“, erklärt Miros Vater. Für den schlanken sportlichen Fahrer ist das kein Problem: „Ich fahre gerne schnell.“

Allein dreimal in den vergangenen Jahren triumphierte er beim Westdeutschen ADAC Kart Cup. Er ist mittlerweile Deutscher Vizemeister im ADAC Kart Masters. „Miro gilt als eines der größten Talente Deutschlands“, sagt Wolfgang Wittur vom MSC Langenfeld, „mit seinem Talent trägt er den Namen Langenfelds ins europäische Ausland.“

Miro Kravchenko scheint auf einem guten Weg zu sein – und kann sich vielleicht den Traum erfüllen, Profi-Motorsportler zu werden. Das ist nicht nur der Wunsch des Vereins, sondern auch sein eigener. Ob es gelingen wird, hängt unter anderem von den Sponsoren ab. Kart-Sport ist ziemlich teuer. Seinen Führerschein wird Miro mit 17 Jahren noch nicht machen, obwohl er hinter dem Steuer eigentlich schon alles kann. „Ich warte, bis ich 18 bin“, sagt er, „es steht zu viel in der Schule und beim Rennsport an.“