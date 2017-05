In der Halle am Bandsbusch spielten die Mädchen die Hildener Stadtmeisterschaft der Grundschulen aus. Klassenkameraden und Familien feuerten die Mannschaften an.

Hilden. Mehr als 60 junge Fußballerinnen kickten sich vor wenigen Tagen in der Sporthalle der Bezirkssportanlage Am Bandsbusch durch die achte Stadtmeisterschaft der Hildener Grundschülerinnen. Der Vorjahressieger – der Grundschulverbund Kalstert – setzte sich erneut gegen die Konkurrenz durch.

Fünf Teams, hunderte Fans, Stimmung wie bei einem WM-Finale: In der Bandbusch-Halle ist das Fußballfieber ausgebrochen. Die Zuschauerränge sind nahezu komplett besetzt. Jubelnde Fans feuern mit lauten Zurufen, heiter klappernden Rasseln und wilden Trommelschlägen ihre Mannschaft an und schwingen zum Gruß riesige Schaumstoffhände in die Luft, mit denen sie ihren Spielerinnen beim Einlauf euphorisch zuwinken.

Die Mannschaften sammeln sich um ihre Trainer. Abschließende Anweisungen werden erteilt, letzte motivierende Worte ausgesprochen. Nach der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeisterin Birgit Alkenings startet das Turnier zur achten Stadtmeisterschaft der Grundschülerinnen. Mehr als 60 Mädels, zwischen sieben und zehn Jahren alt, kämpfen um Stadtpokal und Preisgeld. Neben Vorjahressieger und Titelfavorit Kalstert treten auch die Grundschulen Wilhelm-Hüls und Am Elbsee, der Grundschulverbund Schulstraße sowie die Schulen an der Beethovenstraße an. Die Mädels sind angespannt, voller Adrenalin und hoch motiviert. Vor solch einer Kulisse zu spielen, spornt sie noch mehr an.

Torhüterin zeigt mehrere Paraden, um Gegentore zu verhindern

„Ich bin total aufgeregt und auch ein bisschen nervös, aber ich freue mich auch“, gesteht die neunjährige Nisanur. Ihr Team von der Schulstraße steht kurz vor der Partie gegen Titelverteidiger Kalstert. Nisanur wird dabei als Torhüterin den Kasten ihrer Mannschaft sauber halten müssen. Keine leichte Aufgabe, doch die Neunjährige hält sich wacker, wehrt mit einigen starken Paraden ab, spornt ihr Team von hinten an. „Los jetzt, angreifen“, ruft nun auch ihr Trainer hinter der Torlinie.

Ähnliche Zurufe auf der Gegenseite, wo die Kalstert-Schülerinnen zeigen, was in ihnen steckt: steile Pässe, schnelles Dribbling – Pass, Schuss und Tor! Kalstert jubelt, Schulstraße rappelt sich auf. Die Fans auf den Rängen springen von ihren Sitzen auf und ab. Weiter geht’s! Zehn Minuten liefern sich die beiden Teams ein heißes Gefecht auf dem Spielfeld. Dann ertönt der Abpfiff. Kalstert gewinnt die Partie. Die Zuschauer rasten aus: Jubelrufe, Chorgesänge, alle machen mit.

Nach drei Partien ist Kalstert noch unbesiegt und ohne Gegentor. „Ich hoffe, das bleibt so, dann haben wir gute Chancen auf den Titel“, sagt Teamkapitänin Gina (9) völlig abgeklärt. Ihre Torhüterin Amelie (10) hat gute Arbeit geleistet und die Spielerinnen haben viele Tore erzielt.