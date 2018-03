Der B-Fußballer von TuSpo Richrath brach beim Training zusammen.

Langenfeld. Zusehen zu müssen, wie ein Mannschaftskamerad stirbt, ist wohl mit das Schlimmste, was einem jungen Fußballer passieren kann. Genau dieses Schicksal ereilte jetzt die B-Junioren von TuSpo Richrath. Beim Training sackte Batuhan Ö. plötzlich mitten auf dem Platz zusammen. „Es wurde noch versucht, ihn wiederzubeleben, doch im Krankenhaus starb Batuhan. Es ist schrecklich, die Jungs standen völlig unter Schock“, sagt Rainer Broichgans, Vorstandsmitglied des Vereins.

Von einer Vorerkrankung des Spielers war beim Verein nichts bekannt. „Da alles trifft uns wie ein Schlag. Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Familie“, sagt Broichgans. Der B-Junior war in Langenfeld in der Fußballszene als vorbildlicher Spieler bekannt: Er begann als Bambini beim HSV Langenfeld, über Berghausen landete er dann bei TuSpo Richrath. Maßgeblich war er als Spieler an den Erfolgen der D- und C-Jugend beteiligt. Aktuell spielte Batuhan Ö. nicht nur in der B-Jugend, sondern kümmerte sich auch als junger Co-Trainer um die jüngeren C-Junioren des Klubs.

Für TuSpo geht es nun darum, den Hinterbliebenen zu helfen. Rainer Broichgans hatte sich mit einem Seelsorger um die Mannschaftskollegen des Verstorbenen gekümmert. Am Wochenende wurde das Spiel der B-Jugend abgesagt, die anderen Teams des Vereins legten vor ihren Spielen eine Schweigeminute ein.

Auch mit der Familie will der Vorstand reden, sie weilt jedoch aktuell wegen der Beerdigung in der Türkei. „Die Überführung und Beerdigung hat die Familie viel Geld gekostet“, sagt Broichgans. Deshalb hat der Verein in Abstimmung mit dem Fußballkreis ein Spendenkonto für die Familie eröffnet. „Wir hoffen, dass wir der Familie damit ein bisschen helfen können“, stellt Broichgans fest. asch

>> Spendenkonto: Deutsche Bank Solingen, Kontoinhaber RA Torsten Backhaus. IBAN DE26 3427 0024 0020 4354 05; Verwendungszweck Batuhan