FC Langenfeld hat ersten Spieltag in Oberliga hinter sich.

Langenfeld. Der ehemalige Bundesligist FC Langenfeld (FCL) tritt nach seinem Rückzug aus der höchsten deutschen Klasse in der Oberliga an und hat dort mit einem neuen Team inzwischen den ersten Spieltag in der Saison 2017/2018 hinter sich. Mit an Bord ist der frühere Deutsche Meister Björn Joppien, der am Anfang des Jahres nach einer längeren Pause (gesundheitliche Gründe) ein Badminton-Comeback probiert hatte – mit Erfolg. Joppien zeigte auch zum Oberliga-Auftakt, dass er immer noch hervorragend mit dem Schläger umgehen kann. Seine beiden Siege im ersten Herren-Doppel und im ersten Herren-Einzel waren für Langenfeld praktisch die halbe Miete auf dem Weg zum 4:4-Unentschieden bei der DJK Teutonia St. Tönis.

Joppien und Johannes Bilo gewannen ihr Doppel souverän (21:16, 21:18), ehe Marie Krippner/Anna Nöcker im Damen-Doppel beim Oberliga-Debüt zuerst zu nervös waren (6:21, 16:21). Nach dem zweiten Herren-Doppel mit Deprez/Fabian Stemmer (21:11, 21:19) führte der FCL mit 2:1, doch die Einzel liefen zunächst schwierig. Anna Nöcker zeigte viel Einsatz, musste sich jedoch geschlagen geben (9:21, 15:21). Fabian Stemmer (18:21, 21:19, 16:21) und Matthias Stemmer (13:21, 20:22) verloren ebenfalls – was überraschend war. Dafür zeigte Björn Joppien seine Klasse (21:16, 21:5) und sorgte für den dritten Langenfelder Punkt. Beim Stande von 3:4 hing nun alles vom Mixed ab – und Deprez/Krippner schafften beim ersten gemeinsamen Auftritt den 4:4-Ausgleich (21:18, 21:10).

Als vollen Erfolg wertete der FCL in der Analyse sein internationales Traditions-Turnier Langenfeld-Cup. Die rund 270 Nachwuchsspieler aus 14 Ländern zeigten über drei Veranstaltungstage in den Altersklassen U 15, U 17 und U 19 starke Leistungen. In der Halle Hinter den Gärten und in den beiden Hallen am Konrad-Adenauer-Gymnasium lief die Organisation reibungslos, sodass Turnierchef Günther Joppien hinterher sehr zufrieden war. „Ich bedanke mich ganz herzlich bei den fleißigen Helfern für deren Einsatz, ohne den ein solches Turnier nicht machbar wäre“, sagte Joppien. joj