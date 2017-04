Jetzt rückt auch für die Langenfelder Handballer der Abstieg näher

Während die SG Ratingen gegen Volmetal einen sportlichen Offenbarungseid leistete, führte die SGL lange gegen den TV Korschenbroich.

Ratingen/Langenfeld. Für die SG Ratingen wird es dringend Zeit, dass die Saison in der Dritten Handball-Liga zu Ende geht. Denn was der Tabellenletzte und Absteiger in den letzten Spielen der Saison seinen wenigen verbliebenen zahlenden Zuschauern serviert, hat mit Handball, mit Leidenschaft und mit Aufbäumen rein gar nichts zu tun. Fast komplett ohne Gegenwehr ließ sich das Löwenrudel vom TuS Volmetal – selbst in höchster Not verkehrend – zur Schlachtbank führen und verlor verdient 22:27.

Spielertrainer Simon Breuer, der die letzten Partien der Saison von der Bank aus betrachtet, wollte mit seinen Schützlingen nicht so hart ins Gericht gehen. „Es reicht einfach nicht“, sagte Breuer. „Aber das ist auch nicht verwunderlich, wenn dir fast alle richtig guten Spieler fehlen.“ Da hatte er natürlich Recht: Damian Janus, Arthur Giela, Sebastian Bartmann, Dominic Kasal und er selbst, sie waren alle nicht dabei. Trotzdem darf man auch vom verbliebenen Löwenhaufen – ungeachtet des Alters und der spielerischen Qualität – erwarten, dass er sich wehrt. Dass Zweikämpfe geführt werden. Dass in der Deckung wenigstens mal versucht wird, den Gegenspieler am Torwurf zu hindern. Die Ratinger hatten indes eher die Körpersprache einer gelangweilten Schulklasse, die vom Lehrer ins Kunstmuseum geschleift wird.

Natürlich gab es Ausnahmen. Tim Ott zum Beispiel, der im Laufe des Spiels für David Ferne ins Tor gewechselt wurde und gerade in der zweiten Hälfte verhinderte, dass der Rückstand noch größer wurde. Auch Marcel Müller, Carsten Jacobs und Bastien Arnaud zeigten Gegenwehr. asch

Die Partie der SGL kippte erst vier Minuten vor dem Ende

Der eine oder andere Blick ging ins Leere. Vermutlich konnte keiner richtig begreifen, wie das passiert war. Zumindest einige hatten zugleich mehr als nur eine leise Ahnung, dass vielleicht die beiden letzten Kapitel in der Dritten Liga aufgeschlagen wurden. Erstes Problem: Die Handballer der SG Langenfeld (SGL) verloren mit 27:28 (16:15) beim TV Korschenbroich. Das hätte so nicht passieren dürfen, weil die SGL sehr lange alle Vorteile auf ihrer Seite hatte: Bis kurz vor Schluss führte die SGL noch, doch vier Minuten vor dem Ende kippte die Partie zugunsten der Gastgeber. Der letzte Wurf zum möglichen Ausgleich blieb in der Abwehr hängen. Zweites Problem: Da der TuS Volmetal, der direkteste Konkurrent im Kampf gegen den Abstieg, beim Schlusslicht SG Ratingen gewann (27:22), sind die Aktien für den Klassenerhalt plötzlich viel weniger wert. Vor den finalen Aufgaben beim VfL Gummersbach II (Samstag, 18 Uhr) und gegen den TSV GWD Minden II (6. Mai, 19 Uhr) ist die Lage dramatisch eng. Der Kreis der Kandidaten, die sich mit dem Abstieg beschäftigen müssen, ist weiter geschrumpft. Ratingen (5:51 Punkte) steht längt als Absteiger fest. Korschenbroich (Elfter/22:34) hat sich in Sicherheit gebracht und wie der VfL Gummersbach II (Zwölfter/21:35) keine Sorgen mehr. Die Ahlener SG (18:38) auf Rang 13, Volmetal (17:39) auf Platz 14 und die SGL (15:41) auf Rang 15 machen unter sich drei Dinge aus – wer direkt drinbleibt, wer einen letzten Strohhalm zu Fassen bekommt und wer direkt absteigt. Aufsteiger Langenfeld hat sowohl gegen Ahlen als auch gegen Volmetal den direkten Vergleich verloren. Bei Punktgleichheit läge die SGL immer hinter diesen Teams. mid

