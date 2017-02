JCL-Judoka fahren zu Deutscher Meisterschaft

Zwei Langenfelderinnen qualifizierten sich auf Landesebene, eine wurde Bezirksmeisterin.

Langenfeld. Kyra Brand ist neu beim Judo-Club Langenfeld, denn sie kam erst im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrer Zwillings-Schwester Lara vom VdS Nievenheim nach Langenfeld. Hier ist sie schon jetzt sehr erfolgreich und nach dem dritten Rang bei den Bezirksmeisterschaften folgte in Herne der Start bei den Westdeutschen Meisterschaften – die ein noch besseres Ergebnis brachten. Kyra Brand gewann in der Altersklasse U 18 alle Kämpfe und sicherte sich dadurch den Titel, der ihr zugleich die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften am 4. und 5. März brachte (ebenfalls in Herne).

In der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm gewann die Neu-Langenfelderin zunächst zweimal vorzeitig , bevor sie im Viertelfinale selbst doppelt punktete und – zum einzigen Mal im Turnierverlauf – eine Wertung gegen sich hinnehmen musste. Auch das Halbfinale gewann Brand vorzeitig, im Finale gegen Louisa Fuchs (Kentai Bochum), die überraschend die Turnierfavoritin ausgeschaltet hatte, dominierte Kyra Brand von Beginn an. Ein Wurf brachte die Führung, die bis zum Ende hielt.

Das Ticket für die Deutsche Meisterschaft löste auch Delia Grigo, die für den JCL bei den Westdeutschen Meisterschaften der Altersklasse U 21 gesetzt war. Grigo hatte zuerst ein Freilos und bekam es anschließend mit der Niederrheinmeisterin Michelle Bazynski zu tun (SU Annen Witten), gegen die sie vorzeitig gewann. Noch nur neun (!) Sekunden Kampfzeit entschied Grigo danach auch das Halbfinale für sich. Das Finale gegen die ebenfalls für die Westdeutschen Meisterschaften gesetzte Kader-Athletin Sophie Dudziak (PSV Essen) verlor Grigo nach anfänglicher Führung durch einen Haltegriff. Nun tritt sie als Westdeutsche Vizemeisterin der Gewichtsklasse bis 63 Kilo in ihrem ersten Jahr in der U 21 bei der Deutschen Meisterschaft (11./12. März) in Frankfurt/Oder an.

Eine dritte Meisterschafts-Medaille für den JC Langenfeld gewann Isabel Flosdorf (Gewichtsklasse bis 48 Kilo) in Oberhausen bei den Bezirks-Titelkämpfen der Altersklasse U 15. Die Kreismeisterin entschied alle vier Kämpfe für sich und holte damit verdient die Goldmedaille. kd-

