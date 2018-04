Acht Meisterschaftsbegegnungen verbleiben den Akteuren des VfB 03 Hilden noch, um jene elf Punkte einzufahren, die zur 40er-Marke fehlen – wer das schafft, hat in der Regel den Klassenerhalt sicher. Doch der Spielplan hält für den VfB 03 eine Menge Arbeit bereit. Das beginnt schon am Sonntag, wenn der Tabellendritte Schonnebeck seine Visitenkarte auf der Anlage an der Hoffeldstraße abgibt. Anpfiff ist um 15 Uhr. Eine Woche später geht es zum Oberliga-Vierten Homberg – auch diese Partie ist eine Herausforderung der besonderen Art. Es ist der Beginn einer englischen Woche: Mittwochs folgt das Duell gegen die ebenfalls gefährdete TuRU Düsseldorf, am Sonntag kommt der Zweite Baumberg nach Hilden.

Wenn es für den FC Monheim ganz schlecht läuft, dann sieht die Mannschaft fürs Lokalderby heute gegen die Sportfreunde Baumberg ziemlich anders aus als in der Hinrunde. Damals entführte der Klassen-Neuling immerhin ein 1:1 von der Sandstraße. Sicher ist, dass Mittelfeldmann Philip Lehnert (muskuläre Probleme) und Nick Nolte (Muskelfaserriss) fehlen werden. Hinter dem Einsatz von Benjamin Schütz, Kapitän und Abwehrchef Alexander Karachristos sowie Yannic Intven stehen große Fragezeichen. Und auch Patrick Becker (eingeklemmter Nerv) droht auszufallen. Die Ausgangsposition für FCM-Trainer Dennis Ruess ist klar. Baumberg könne zwar lizenztechnisch nicht in die Regionalliga aufsteigen, habe sportlich aber sicherlich das Zeug dazu. „Sie stehen momentan punktgleich mit dem Tabellenführer auf Platz zwei. Das ist Güteklasse eins, was Baumberg da im Kader hat. Wir haben bislang bisher eine gute Runde gespielt, aber Baumberg eben eine noch bessere. Die Favoritenrolle haben jedenfalls nicht wir “, findet Ruess. mroe

Das Programm bis Ende April hat es also in sich. Umso bitterer für den VfB, dass der Kader ausgerechnet jetzt in Offensive und Defensive gleichermaßen große Lücken aufweist Winter-Neuzugang Zissis Alexandris (Motorradunfall), Manuel Schulz (Bänderriss) und Gianluca de Meo (Knieprobleme) sind nicht einsatzbereit. Zumindest kehrt Fabian Andree (Muskelfaserriss) in den Kader zurück. Stefan Schaumburg (Sprunggelenk) wollte am Donnerstag das Training wieder aufnehmen.

Abseits des Kampfes um den Verbleib in der Oberliga deuten sich übrigens personelle Veränderungen an. Denn längst pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass sowohl Teammanager Michael Kulm als auch Marcel Bastians ihre Verträge in Hilden nicht verlängern. bs

Ratingen 04/19 tritt nach 133 Tagen erstmals wieder auf Naturrasen an

Wenn die Spieler von Ratingen 04/19 am Sonntag durch den Spielertunnel ins Ratinger Stadion einlaufen, sind seit dem letzten Liga-Heimspiel auf Rasen am Stadionring 133 Tage vergangen. Anfang Dezember siegte der Oberligist mit 3:1 gegen Schlusslicht Düsseldorfer SC 99. Die Vorfreude auf die Partie gegen den akut abstiegsgefährdeten VfR Krefeld-Fischeln, der sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat, ist dementsprechend groß. „Endlich spielen wir wieder auf unserem Rasenplatz im Stadion. Nach über drei Monaten auf Kunstrasen wird das natürlich eine Umstellung für uns“, sagt Ratingens Trainer Alfonso del Cueto. Die Mannschaft des Spaniers hat jedoch die gesamte Woche über auf dem Stadionrasen trainieren können. Del Cueto ist daher zuversichtlich, weiß jedoch um die Schwere der Aufgabe. „Die Krefelder haben überraschend mit 3:1 gegen Schwarz-Weiß Essen gewonnen. Es wird ein schweres Spiel. Wir müssen die richtige Einstellung an den Tag legen, um oben dranzubleiben“, erklärt del Cueto. law