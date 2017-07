Die uramerikanische Sportart hat auch hierzulande viele Anhänger. Die Regeln sind kompliziert, doch läuft es letztlich auf das direkte Duell zwischen Pitcher und Batter hinaus.

Kreis Mettmann. In den USA locken die Spiele in der Profiliga Major League Baseball (MLB) viele Millionen Zuschauer vor die Fernseher und Tausende in die Stadien. Die Stars verdienen märchenhafte Summen. Weltweit gibt es 280 Millionen Aktive – und damit 50 Millionen mehr Baseballer als Fußballer. Das meistverkaufte Kleidungsstück der Welt ist das Cap der New York Yankees. Zwar gibt es auch in Deutschland Baseball, doch hierzulande fristet das Spiel ein Schattendasein, es ist ein paar Nummern reduzierter. Die meisten Deutschen haben kein Verständnis für die Faszination.

An die Akteure im Zentrum stellt der Sport riesige Ansprüche

Lediglich etwa 30 000 Baseballer gibt es in Deutschland. Die Neandertaler aus Hochdahl und die Goose-Necks aus Ratingen gehören zu dieser kleinen Schar Baseball-Verrückter. Letztere treten in der Zweiten Liga an, Kapitän ist Malte Kuklan. Der 29-Jährige kam als Erstklässler zum ersten Mal in Kontakt mit dem Sport, weil der damalige Trainer der Goose-Necks, Mike Andersen, eine Kindermannschaft gegründet hatte. Der athletische Pitcher und Shortstopper fand seine neue Leidenschaft, seinen Mittelpunkt. Bis heute spielt sich sein ganzes Leben rund um Baseball ab. „Der Sport ist wahnsinnig vielseitig. Auch wenn es viele nicht so wahrnehmen, weil der Bewegungsradius relativ klein ist. Vor allem für die Akteure im Zentrum des Spiels stellt es athletisch riesige Ansprüche an die Sportler“, sagt er.

Baseball sei viel mehr, als mit dem Knüppel auf den Ball zu dreschen. „Es ist einfach ein geiler und sehr taktischer Sport mit viel Mathematik“, sagt Kuklan. „Der durchschnittliche Mitteleuropäer braucht ein Tor oder ein Netz, um ein Spiel gut zu finden. Er findet Baseball deshalb langweilig. Die Regeln verstehen, ist die große Hürde. Wenn man aber offen für Neues ist, dann erschließt sich einem Baseball mit seinen sehr ansehnlichen Spielzügen doch ziemlich schnell.“ Dann entwickle man schnell ein Gefühl für den Sport, der vor allem aus dem ewigen Duell zwischen Pitcher (Werfer) gegen Batter (Schlagmann) besteht, so Kuklan. Wie beim Brennball werden Punkte erzielt, indem ein Läufer von Base zu Base rennt und so das Spielfeld umrundet, bis die verteidigende Mannschaft den Ball eingefangen hat und den Läufer „Aus“ macht. Nach dreimal „Aus“ wechselt das Schlagrecht und die Mannschaften wechseln die Positionen.