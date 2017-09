Schon seit einigen Jahren erhält das Turnier immer mehr Zuspruch. Denn Reitturniere, die den Jugendreitsport und den Sprung für Turniereinsteiger fördern, werden nicht sehr häufig im Kreis Mettmann angeboten. Und erst recht, wenn beispielsweise zwei Dressurprüfungen der Klasse A ausgeschrieben werden, bei denen sich die Teilnehmer für einen Dressurreiterwettbewerb der Klasse L qualifizieren mussten. Sechs Reiter ging hier tapfer ins Viereck. Den Sieg holte sich Liv Hartmann (RC Hofgarten) mit Bailando mit der Wertnote 6,5. Schon in der A-Dressur freute sich das Paar über die Goldschleife mit der Wertnote 7,5. Platz zwei ging an Leonie Beckmann (RuFV Remscheid) auf Sina mit der Note 6,3. Rang drei holte Yvonne Dammers mit Dance on a Vulcano und der Note 6,1. In der ADressur rangierten Merle Emig (RV Erkrath) auf Chequarinio mit 7,3 und Leonie Beckmann mit Sina (7,2) dahinter.

Wie viele Schleifen und Ehrenpreise müssen vorhanden sein, welche Richter werden eingeladen, sind die Starterlisten fertig, die Ergebnisse richtig? Das und vieles mehr arrangiert die aktive Dressurreiterin. Und das alles ehrenamtlich und weil es ihr Spaß macht. Dass sich die Vereinsanlage von Jahr zu Jahr immer mehr herausputzt, und das nicht nur an Turniertagen, ist mit ein Verdienst ihrer Emsigkeit und auch die Pflege der Stallgemeinschaft. „Wir sind hier wirklich ein ausgesprochen gut funktionierendes Team“, bestätigt die Hildenerin und fügt hinzu, dass sich alle Helfer zum Abbau der Turnier-Gerätschaften am Tag nach dem Wettkampf treffen. „Danach geht es für alle zum Open-Air-Konzert mit Brings.“

Merle Ehmig aus den Reihen des Reitvereins Erkrath ging mit Chequarino in der A-Dressur an den Start.

In der Dressurreiterprüfung der Klasse A heimste Carlotta Winter (RC Hofgarten) auf Noble Princess und der Wertnote 7,6 den Sieg ein, gefolgt von Liv Hartmann, wieder mit Bailando (7,1), und Abbey Rose Wick (RV Volkardey) auf Fine Chap (7,0). Den Dressurreiterwettbewerb der Klasse E gewann Alessandra Müller (RV Vennhausen) auf Pikola (7,0), gefolgt von Marita Duden vom gastgebenden Verein auf Ulando (6,5) sowie Sophia Saxler (RV Volkardey) auf Tasmanian Devil und der Wertnote 6,4.

Flandersbacherin entschied den Dressurreiterwettbewerb für sich

Im Dressurreiterwettbewerb siegte Celina Musci (RV Flandersbach) mit Last Minute (6,8). Rang zwei ging an Annexe Schumacher (RC Hofgarten) auf Noble Princess (6,6), Dritte wurde Lara Höpner (RC Hofgarten) auf Whantagiro (6,5). In den Reiterwettbewerben sah die Rangliste der Sieger und Platzierten wie folgt aus: Lotta Jakobs auf Solares und Pia Stockhausen gewannen jeweils mit der Note 6, 9 und 7,0. Es folgten Julia Sattler auf Eddy, Anna Schalke auf Joly’s Woody, Lotta Weyergraf auf Capucina und Felix-Schulte-Brinkmann auf Bono.

Einmalig war der Springreiterwettbewerb mit Kostümen. Denn es wurde nicht nur verkleidet als fliegende Pilze, Batman und Braut samt Bräutigam in Pferdekostüm geritten. Auch ein Einhorn und seine fliegende Reiterin wurde im Parcours gesichtet. Die Aktiven des Hildener Vereins – Marita Dudek, Teresa Neubauer und Romy Bäumler – konnten sich in dieser Prüfung klasse platzieren, auch wenn sie den Sieg an Katharina Cronenberg (RC Hofgarten) auf Seven Up, die die Tageshöchstnote 8,0 erhielten, abgeben mussten. Auf Platz zwei rutschte in diesem Wettbewerb Sophie Saxler mit Tasmanian Devil (7,7), und Rang drei ging an die Einhorn-Reiterin Teresa Neubauer mit Cassata mit (7,3).