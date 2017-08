Siala: Es war damals noch nicht klar, ob Dennis als Spieler weitermacht. Ich wollte ihn aber unbedingt an meiner Seite haben. Er ist fachlich und auch vom Typ her gut und ich brauche einen starken Rückhalt im Trainerteam. Die Idee mit Jan Stahl kam von Dennis. Ich finde, dass es gut passt. Die Aufgaben sind gut verteilt.

Mettmann Für die Fußballer des ASV Mettmann beginnt die Landesliga-Saison morgen um 15 Uhr mit einem Heimspiel. Allerdings nicht auf dem gewohnten Kunstrasen der Anlage Auf dem Pfennig, die wegen Reparaturarbeiten noch gesperrt ist, sondern auf dem Sportplatz des Heinrich-Heine-Gymnasiums an der Hasselbeckstraße. Mit Meher Siala (30), früher Co-Trainer von Michael Kirschner, steht ein neuer Chefcoach an der Seitenlinie. Kirschner hingegen agiert nur noch als Sportlicher Leiter.

Wie groß ist der Umbruch?

Siala: Es war schon in der Rückrunde klar, dass wir den Kader verjüngen müssen. Neun Leute sind geblieben, 14 Neue gekommen. Ich finde es schöner, mit einer jungen Mannschaft zu arbeiten. Wir haben mit Markus Bryks, Daniel Rehag und Henning Kawohl aber auch drei Spieler, die ihre Erfahrung einbringen.

Ist der Umbruch gelungen?

Siala: Gerade die Akteure, die wir aus den unteren Klassen geholt haben, haben einen großen Sprung nach vorne gemacht. Sie wollen sich zeigen und vertreten die verletzten Spieler gut. So ein Umbruch braucht aber seine Zeit, das war uns allen klar. Wenn die Saison anfängt, müssen aber auch die Ergebnisse stimmen.

Wie schwer wird der Auftakt gegen Oberliga-Absteiger SC Kapellen-Erft?

Siala: Wenn man sieht, was Kapellen für Neuzugänge geholt hat und wie die Ergebnisse in den Testspielen waren, muss man sagen: Die Mannschaft ist gut vorbereitet. Immerhin hat sie im Pokal den 1. FC Bocholt, der in die Regionalliga aufsteigen will, mit 3:2 besiegt. Es wird also nicht einfach. Kapellen-Erft ist der Favorit, aber wir wollen auf jeden Fall etwas hier behalten.