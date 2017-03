Ice Aliens wenden Halbfinal-Aus mit starker Leistung vorerst ab

Der Ratinger Eishockey-Regionalligist gewann mit 4:2 gegen Herford.

Ratingen. Vielleicht waren sie doch ein wenig zu siegessicher, die Fans des Herforder EV. 2:2 stand es im dritten Play-off-Spiel zwischen den Ratinger Ice Aliens und den Gästen. Gerade erst hatte der HEV ausgeglichen, da wurde im gut gefüllten Fanblock der „Dragons“ ein Plakat hochgehalten: „Finale“ stand drauf – doch die Herforder werden noch mindestens ein Spiel auf den Finaleinzug warten müssen. Denn nach den Pleiten in Spiel eins und zwei (2:5, 2:4) meldete sich das Team von Trainer Alexander Jacobs in einer hart umkämpften Begegnung eindrucksvoll zurück und gewann vor stolzen 856 Zuschauern völlig verdient 4:2 (2:0, 2:2, 0:0). In der Play-off-Halbfinalserie „best of five“ steht es nun 1:2 aus Ratinger Sicht – drei Erfolge werden zum Einzug ins Finale benötigt.

Im Mitteldrittel der Partie gab es vieles zu diskutieren

Dass sich die Ratinger den Erfolg verdient hatten, stand nach den 60 gespielten Minuten außer Frage – und doch gab es im Mitteldrittel eine Menge zu diskutieren. Einen wesentlichen Teil dazu beigetragen hatte die mehr als unglückliche Spielführung von Schiedsrichter Robert Schelewski, dem die Partie im Mitteldrittel komplett entglitt – dazu aber später mehr.

Nach zwei Niederlagen in zwei Spielen – die eine hochverdient, die andere extrem unglücklich – wollten die Hausherren zeigen, dass trotz des 0:2-Rückstandes in dieser Serie noch mit ihnen zu rechnen ist. Gerade eine Minute war gespielt, da erzielte Milan Vanek nach Querpass von Dennis Fischbuch das 1:0. Kurz darauf hatten die Ratinger Glück, als Schelewski den Herfordern keinen Penalty zusprach nach einer verzweifelten Abwehraktion von Dennis Appelhans. Für die Aliens erhöhte stattdessen Pascal Behlau auf 2:0.

Im Mitteldrittel hatten die Außerirdischen jedoch nicht nur mit den Herfordern zu kämpfen: Der Schiedsrichter leistete sich im zweiten Abschnitt einen Blackout. Seine Strafenauslegung war fragwürdig, auch wenn Florian Pompino für einen hohen Stock zurecht duschen gehen durfte. Herford nutzte die Überzahl zum Anschlusstreffer und erzielte kurz nach Ablauf der Strafe sogar den Ausgleich. Die erste Krönung war eine Zehn-Minuten-Strafe für Appelhans, der den Schiedsrichter versehentlich anrempelte. Als dann jedoch Dustin Schumacher von hinten an die Bande gecheckt wurde und es dafür nicht einmal zwei Minuten gab, eskalierte die Partie. Die Folge waren wüste Schlägereien, die sogar im Kabinengang fortgesetzt wurden. Für die Moral der Aliens spricht, dass sie in der hitzigen Atmosphäre einen kühlen Kopf behielten. In Unterzahl erzielte Dennis Fischbuch das umjubelte 3:2, 21 Sekunden vor der Pause traf Stepan Kuchynka noch zum 4:2. Im Schlussabschnitt versuchten die Hausherren, den Vorsprung zu verwalten. Der vermeintliche Anschlusstreffer 67 Sekunden vor dem Ende wurde aufgrund von Torraumabseits nicht anerkannt.

Die Halbfinal-Serie zwischen Herford und den Aliens wird am Freitag (20.30 Uhr) in Herford fortgesetzt.

