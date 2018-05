Das Eishockey-Team vermeldet drei Abgänge.

Ratingen. Der Umbruch im Kader der Ratinger Ice Aliens nimmt weiter Formen an. Vorstands-Boss Rainer Merkelbach und Trainer Krystian Sikorski haben zwei weitere Spieler verpflichtet. Von den Hammer Eisbären, Ratingens Play-off-Gegner in den vergangenen beiden Jahren, kommt Marvin Cohut (24) an den Sandbach. Er spielte im Nachwuchs für Herne, die Düsseldorfer EG und die Ice Aliens, bevor er nach Kaufbeuren in die Deutsche Nachwuchs-Liga wechselte. Über die Senioren-Stationen beim Herner EV und den Dortmunder Eisadlern wechselte Cohut nach Hamm. Dort lief es zuletzt nicht so gut für ihn, weswegen eine Luftveränderung ansteht.

Hofschen und Giesen wechseln von Dinslaken nach Ratingen

Auch für die Abwehr kommt Moritz Hofschen, der – wie schon Tom Giesen – von Dinslaken nach Ratingen wechselt. Die beiden bildeten vergangene Saison eine Abwehrreihe. Giesen ist 1,90 Meter groß und wiegt 93 Kilo und ist damit in der Abwehr präsent. Er wurde in Moers und Düsseldorf ausgebildet, kam über die Nachwuchs-Mannschaft der Moskitos Essen nach Dinslaken.

Außerdem vermelden die Ice Aliens mehrere Abgänge. Die Abwehrspieler Dennis Appelhans, Maurice Becker und Florian Pompino erhalten keine neuen Verträge mehr. Durch die neuen Spieler ist die Abwehr aber schon weitgehend komplett: Dustin Schumacher, Lorenzo Maas, Dominik Scharfenort, Simon Migas, Sven Gotzsch (neu), Giesen (neu), Hofschen und voraussichtlich Christian Müller.

Auch im Sturm wird es wohl Abgänge geben – denn bei Pascal Behlau, Alexander Schneider und Marvin Moch ist noch nicht sicher, wie sich das Trio beruflich entwickelt. „Wir führen zwar noch Gespräche“, sagt Rainer Merkelbach, „aber es bringt nichts, die Spieler mit einem Vertrag auszustatten, wenn sie noch nicht wissen, wo sie in zwei Monaten arbeiten.“ Weitere Gespräche sollen folgen, sobald die berufliche Perspektive klarer ist. Die Aliens suchen zudem noch starke Spieler für die ersten beiden Sturmreihen. asch