In der Fremde gab es ein 0:6, daheim ein 4:9. Dennoch ist Trainer Alex Jakobs recht zufrieden.

Ratingen. Die Ice Aliens haben ihre letzten beiden Testspiele gegen den Oberligisten Herner EV verloren. Nach den drei vorangegangenen Siegen gegen Neuss (8:2), Antwerpen (7:3) und Soest (4:3), unterlag der Eishockey-Regionalligist in Herne mit 0:6 (0:1, 0:4, 0:1), am heimischen Sandbach hieß es am Ende 4:9 (2:3, 1:3, 1:3). „Wir haben gegen den Vorrunden-Meister der vergangenen Oberliga-Saison gespielt und gut mitgehalten. Ich muss ein großes Lob an die Mannschaft aussprechen“, sagte Aliens-Coach Alex Jacobs.

Schon in der ersten Partie riefen die Ratinger eine sehr ordentliche Leistung ab. Das Ergebnis fiel am Ende sicherlich ein bis zwei Tore zu hoch aus. Über 40 Mal brachten die Ice Aliens die Scheibe auf das gegnerische Gehäuse und trafen dabei fünfmal den Pfosten. „Es ist schade, dass wir aus den guten Möglichkeiten keine Tore erzielen konnten. Ich habe viele gute Sachen gesehen in diesem Spiel von meiner Mannschaft“, analysierte Jacobs.

Am heimischen Sandbach hingegen gelang das Toreschießen gegen die Herner deutlich besser. Früh gingen die Hausherren durch die Treffer von Benjamin Hanke (3.) und Alexander Schneider (7.) in Führung. In der Folge sollte den Außerirdischen allerdings ein Faktor des Gästespiels zum Verhängnis werden – das Powerplay. Innerhalb von zwölf Minuten erzielte der HEV seine Tore zwei, drei, vier und fünf allesamt mit einem Spieler mehr auf dem Eis, sodass die Aliens ab der 28. Minute einem 2:5-Rückstand hinterherlaufen mussten. „Herne hat sehr gutes Powerplay gespielt und damit die Partie entschieden“, sagte Jacobs. Auf Ratinger Seite traf nochmals Hanke zum zwischenzeitlichen 3:5 (35.), Tobias Brazda setzte gut fünf Minuten vor dem Ende mit seinem Überzahl-Treffer zum 4:9 (56.), den Schlusspunkt in einer torreichen Partie. „Wir haben bis zum Ende alles gegeben und vier Tore gegen einen Oberligisten erzielt. Die komplette Mannschaft hat Paroli geboten. Für Benni Hanke freut es mich sehr, dass er einen Doppelpack erzielt hat. Er hat in der Reihe mit den Brazda-Brüdern sehr gut harmoniert“, sagte Jacobs zufrieden.