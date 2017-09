Das Eishockey-Team erlebte jedoch eine ruppige Partie.

Ratingen. Hohe Stöcke, fiese Checks, fliegende Fäuste – der Coach der Ice Aliens, Alex Jacobs, hatte ein ruhigeres Freundschaftsspiel des Regionalligisten gegen die Antwerpen Phantoms erwartet. Am Ende des Spiels musste er glücklich sein, dass alle seine Spieler unverletzt in der Kabine saßen. „Du darfst hart spielen, keine Frage. Aber mehrmals hatten wir heute die Schläger des Gegners im Gesicht oder im Nacken. Das geht in einem Freundschaftsspiel nicht“, sagte Jacobs nach dem 7:3-Sieg über die Belgier.

Angefangen hatte alles mit einem harten Check von Antwerpens Marvin Mavric Mitte des zweiten Drittels, welcher Tim Brazda im Nackenbereich traf, ehe er zu Boden sank. Bruder Tobias fackelte nicht lange und streckte Mavric mit voller Wucht nieder – eine Reaktion, die man vom Brazda-Brüderpaar gewohnt ist. Für beide Streithähne war der Arbeitstag fortan beendet, die aggressive Grundstimmung durch diese Szene dennoch hergestellt.

Sportlich endete die Partie mit 7:3 (1:2, 4:0, 2:1) für die Aliens, die nach einem schwächeren ersten Drittel anfingen, besser zu kombinieren und die zahlreichen Chancen auszunutzen. Sechs der sieben Tore erzielte die erste Reihe um Kapitän Dennis Fischbuch (3), Stepan Kuchynka (2) und Milan Vanek (1), den siebten Treffer steuerte Tobias Brazda bei.

Schon am Freitag hatten die Aliens den Liga-Rivalen Neusser EV mit 8:2 (3:2, 5:0, 0:0) besiegt. Am Sonntag steht das Testspiel gegen die Soester EG am Sandbach an – erneut ein Liga-Konkurrent law