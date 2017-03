Ice Aliens liefern sich heißes Duell mit Hamm

Im Play-off-Finale siegten die Ratinger auswärts mit 6:3 und verloren zuhause mit 2:3.

Ratingen. Es war wirklich das ganz große Programm, das 1224 Zuschauer und die Spieler der Ratinger Ice Aliens am Sandbach geboten bekamen: Nationalhymne. Rückstand. Verlängerung. Penaltyschießen. Nur das Happy End fehlte: Nach dem Auftaktsieg im Play-off-Finale der Regionalliga West in Hamm (6:3) unterlag das Team von Trainer Alexander Jacobs im Heimspiel 2:3 nach Penaltyschießen. Das Ergebnis des Heimspiels klingt knapp – doch es war schon wenig glücklich, dass die Aliens überhaupt das Penaltyschießen erreichten. Im Gegensatz zum starken Auftritt am Freitag war Hamm am Sandbach die klar bessere Mannschaft und hatte vor allem im zweiten Drittel und der Verlängerung genug Chancen, das Spiel vorzeitig zu entscheiden.

Der Ausgleich für Hamm fiel erst durch dreimaliges Nachstochern

Die Ratinger gingen durch Marvin Moch in Führung und hatten weitere Chancen – Dennis Fischbuch traf zum Beispiel den Pfosten. Danach jedoch kippte die Partie. Hamm kam immer besser ins Spiel und dominierte das Mitteldrittel. Die Aliens bekamen die Scheibe kaum heraus – und so fiel der etwas fragwürdige Ausgleich: Christoph Oster schien die Scheibe zu haben, doch im dritten Nachstochern war der Puck im Tor. Im Schlussdrittel fiel durch einen Gewaltschuss des Hammers Kraft das 1:2. Dustin Schumacher erzielte das 2:2 nach einer schönen Kombination. In der Verlängerung hatte Ratingen jedoch nichts mehr zu bestellen – und so ging das 2:3 im Penaltyschießen sogar in Ordnung.

Dabei hatte die Serie am Freitag in Hamm mit einem wahren Paukenschlag angefangen: Relativ überraschend entführten die Ice Aliens beim Favoriten einen klaren 6:3-Erfolg. Schon in der dritten Minute gingen die Gäste durch Alexander Schneider in Führung, innerhalb einer Minute glichen die Gastgeber jedoch mit einem Flachschuss von der blauen Linie aus. Kurz darauf wiederholte sich das Spiel: Milan Vanek traf in Überzahl zum 2:1, erneut glichen die Hammer auf. Auf den dritten Treffer der Ratinger im ersten Drittel hatten die Eisbären jedoch keine Antwort: Stepan Kuchynka verlud den Eisbären-Torhüter am kurzen Pfosten.

Im Mitteldrittel war die Partie extrem ausgeglichen mit guten Chancen auf beiden Seiten. Es waren jedoch die Aliens – Tobias Brazda (4:2), Alexander Schneider (5:2) –, die ihre nutzten. Hamm setzte in der Schlussphase alles auf eine Karte und nahm den Goalie vom Eis, sogar mit Erfolg. Doch das 5:3 für Hamm konterte Marvin Moch mit einem Treffer in das leere Tor (6:3).

Weil beide Mannschaften in der Serie nun ein Spiel gewonnen haben, steht fest: Es wird noch ein weiteres Spiel am Sandbach geben. Spiel drei der Serie startet Freitag, 20 Uhr in Hamm, bevor es Sonntag (18 Uhr) wieder auf das Ratinger Eis geht.

Anzeige