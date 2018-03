Der Eishockey-Regionalligist verpasste nach dem 7:6-Erfolg in Diez-Limburg einen Heimsieg und damit eine ideale Ausgangsposition.

Ratingen. Was wäre wohl gewesen, wenn die Ratinger Ice Aliens beim Stande von 3:3 gegen Diez-Limburg zweimal das fast leere Tor getroffen hätten? Wenn Stepan Kuchynka nicht auch noch sich selbst, statt nur Torhüter Constantin Schönfelder ausgespielt hätte? Dann wahrscheinlich hätten die Ice Aliens das zweite Spiel der Play-off-Serie gegen den Tabellenersten gewonnen, würden 2:0 in der „Best of five“-Serie führen und hätten drei Matchbälle zum Finaleinzug. Weil die Aliens ihre Chancen jedoch vergaben, entführten die Gäste in Spiel zwei den Sieg mit 3:5 (2:2, 1:1, 0:2) und glichen die Serie nach dem dramtischen ersten Spiel, das 7:6 (2:3, 1:1, 3:2, 1:0) endete, wieder aus. „Ich fand, wir waren das bessere Team, wir haben leider versäumt, unsere Chancen zu nutzen“, sagte Trainer Achim Johnigk nach der Partie.

Die ausgelassenen Chancen im Schlussdrittel sollten sich nämlich rächen. 1:34 Minuten waren noch zu spielen, da kam der Puck vor dem Aliens-Tor irgendwie zu Philipp Maier, der die Scheibe per Schlagschuss hinter Ratingens Torhüter Christoph Oster jagte. Das 3:5, elf Sekunden vor Schluss, war nur makulatur – und ein wenig Slapstick. Aufreizend langsam trottete Dustin Schumacher dem Puck hinterher, der aufs leere Tor zutrudelte und stoppte die Scheibe Zentimeter hinter der Linie.

Noch am Freitag war exakt zum gleichen Spielzeitpunkt der Jubel groß: Da hatte eben jener Schumacher den Ausgleich zum 6:6 erzielt und den Aliens den Weg zum Sieg im ersten Spiel geebnet. Denn bereits Spiel eins der Serie war ein wahrer Krimi – und vor rund 500 zuschauern beste Werbung fürs Eishockey. Das 1:0 der Aliens durch Tobi Brazda konterten die Diezer mit drei Treffern in Folge, Benjamin Hanke und Tim Brazda stellten aber wieder den Ausgleich her. Den erneuten Rückstand glich erneut Tim Brazda aus, ehe Thomas Dreischer 14 Minuten vor dem Ende die Aliens erstmals 5:4 in Führung brachte. Doch mit zwei Treffern innerhalb von etwas mehr als einer Minute – und dem ersten Treffer des Abends von einem der beiden Top-Kanadier (in diesem Fall Joseph Davies) – drehten die Diezer die Partie auf 6:5.

„Wenn man bedenkt, dass Diez mit drei Vollprofis aufläuft und einen deutlich höheren Etat hat als wir, kann ich nur zufrieden sein.“

Achim Johnigk, Ratinger Trainer