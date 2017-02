Ice Aliens gehen als Tabellendritter in die Play-offs

Der Eishockey-Oberligist verlor gegen Neuwied (2:3) und Neuss (4:6) und rutschte von Rang zwei ab. Jetzt heißt der Gegner Diez-Limburg.

Ratingen. Ersatzgeschwächt und ohne Kapitän Dennis Fischbuch haben die Ratinger Ice Aliens ihre gute Ausgangslage vor den Play-offs verspielt: Durch zwei Niederlagen gegen Neuwied (2:3) und Neuss (4:6) muss das Team von Trainer Alexander Jacobs als Tabellendritter in die Play-offs gehen. Im Viertelfinale, das am Freitag beginnt, ist die unangenehme Mannschaft aus Diez-Limburg der Gegner der Außerirdischen.

Dank zweiter nur wenige Sekunden andauernden Black-Outs im Mittel- und Schlussdrittel hatten es die Aliens gegen Neuss so richtig schwer. 1:1 stand es in der 25. Minute, Ratingen war die bis dahin deutlich bessere Mannschaft und durch Pascal Behlau in Führung gegangen, bevor Mike Köhler mit der Schlusssirene den Ausgleich für den NEV erzielte. Derselbe Köhler sollte Aliens-Torhüter Christoph Oster dann richtig wehtun. Binnen zehn (!) Sekunden traf der Angreifer zweimal: Das 1:2 war ein verdeckter Schuss, beim 1:3 schob Köhler den Puck per Abpraller rein. Ratingen war geschockt, Trainer Jacobs nahm eine Auszeit. Da hatte sich vor allem das Auslassen von immerhin gleich fünf Überzahlgelegenheiten gerächt.

Die Neusser entschieden die Partie binnen einer Minute

Und im Schlussdrittel lief es genauso bitter: Gerade hatten sich die Ice Aliens wieder mühsam zum Ausgleich gekämpft, Thomas Müller hatte mit einem Traumpass auf Matthias Potthoff den Ausgleich vorbereitet. Das Spiel war wieder offen – doch binnen einer Minute traf Holger Schrills doppelt und entschied die Partie zugunsten der Neusser.

Die Aliens kämpften zwar, doch es mangelte insgesamt an der Leidenschaft. Alexander Schneider traf nach dem 1:3 per Abpraller im Fallen, doch Holger Schrills stellte den alten Abstand wieder her. Es war Dennis Appelhans, der die Aliens im Spiel hielt: Er tanzte in eigener Unterzahl zwei Verteidiger und den Torhüter aus und traf ganz stark per Rückhand zum 3:4. Und nach dem Potthoff-Tor zum Ausgleich schöpften alle Ratinger wieder Hoffnung am Sandbach. Blöd nur, dass prompt der zweite Blackout folgte.

Einen Ausfall auf der Bank mussten die Aliens – zusätzlich zu einigen Spielern – am vergangenen Freitag in Neuwied verkraften. Trainer Alexander Jacobs war krank – und so stand Ex-Trainer Janusz Wilczek, der heute den Nachwuchs betreut, noch einmal an der Bande. Er hatte insgesamt 15 Feldspieler zur Verfügung. Und die Aliens wehrten sich ordentlich: Es war ein hart geführtes, aber faires Spiel mit Box-Einlagen und vielen Strafzeiten. In Führung gingen die Aliens durch Stepan Kuchynka, und auch den Ausgleich nach eine, Zwei-auf-Eins-Konter Mitte des Spiels konterten die Außerirdischen schnell mit dem Treffer zum 2:1. Lucas Leuschner, gerade erst aus Neuwied zu den Aliens gewechselt, traf gegen seinen alten Verein.

Im Schlussabschnitt drehten die Hausherren jedoch noch einmal auf: Schon in der 42. Minute fiel der Ausgleich – und sechs Minuten vor dem Ende erzielte Neuwied den Siegtreffer. Wilczek nahm noch einmal den Torhüter vom Eis, doch es blieb bei der Pleite – und so gehen die Aliens mit drei Niederlagen aus den letzten drei Spielen in die Play-offs um die Meisterschaft.

