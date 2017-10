Der Regionalligist tat sich zunächst schwer gegen Diez-Limburg.

Ratingen. Als das erste Drittel nach 20 Minuten gelaufen war, blickten die Ratinger Spieler betreten drein. 0:3 stand es gegen die EG Diez-Limburg. Doch nur 40 Spielminuten später hatte sich die Laune in eine Freudenexplosion verwandelt: Der Eishockey-Regionalligist hatte den Rückstand noch gedreht und am Ende einen 6:5-Sieg nach Hause gebracht.

Die Hausherren erwischten alles andere als einen Start nach Maß. Schon nach acht Minuten stand es 0:1 – das Tor fiel ausgerechnet in eigener Überzahl. Und als Dennis Appelhans in der 16. Minute in die Kühlbox musste, nutzten das die Gäste gar zu einem Doppelschlag – zuerst in Überzahl, dann bei fünf gegen fünf. Die Aliens rappelten sich jedoch auf: Ein Powerplay nutzte Benjamin Hanke zum 1:3, auch das 2:3 durch Dustin Schumacher fiel mit einem Mann mehr auf dem Eis. Doch nur 36 Sekunden später erhöte Tim Ansink für Diez-Limburg auf 4:2. Der erneute Anschlusstreffer durch Thomas Dreischer, gut eine Minute vor der Schlusssirene, war gut fürs Selbstvertrauen.

Benjamin Hanke gelang das 4:4, Stepan Kuchynka erzielte den ersten Führungstreffer der Aliens (51.), Thomas Dreischer erzielte seinen zweiten Treffer in Überzahl zum 6:4 (53.). Julian Grund brachte die Gäste fünf Minuten vor Schluss noch einmal heran, es sollte jedoch nicht mehr reichen asch