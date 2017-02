Ice Aliens erreichen das Halbfinale der Play-offs

Der Titelverteidiger gewann auch das zweite Spiel in Diez.

Ratingen. Am Ende war es alles doch eine ganze Ecke leichter als gedacht: Durch einen souveränen 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)-Erfolg bei der EG Diez-Limburg haben die Ratinger Ice Aliens ihr Viertelfinale in den Play-offs der Regionalliga West schon nach zwei Partien entschieden. Der mögliche dritte Spieltermin heute fällt dadurch aus – das Team von Trainer Alexander Jacobs muss nun am Karnevalssonntag zum ersten Halbfinal-Duell gegen den Herforder EV antreten, der überraschend den Vorrundenzweiten Neuwied in zwei Partien aus dem Wettbewerb kegelte.

Die Gäste präsentierten sich von Beginn an hellwach

Zumindest personell glichen sich beide Teams vor dem zweiten Play-off-Spiel wieder an. Bei den Ratingern fehlten Marvin Moch und Dominik Scharfenort, deren Verletzungen doch noch nicht hinreichend ausgeheilt waren, die Rockets aus Diez hatten immerhin wieder vier Verteidiger und drei Sturmreihen am Start. Wer nun jedoch ein ausgeglicheneres Spiel erwartet hatte, wurde enttäuscht. Denn die Aliens präsentierten sich von der ersten Sekunde an hellwach. Der Diezer Paradesturm kam kaum ins Spiel. Dafür meldete sich die nominell erste Reihe der Ratinger endlich mit Toren zurück: Pascal Behlau traf nach Vorarbeit von Alexander Schneider, dann erhöhte Dennis Fischbuch nach einem Konter über Milan Vanek und Stepan Kuchynka.

Im zweiten Drittel drängte Diez vergebens auf Anschlusstreffer

Das zweite Drittel verlief deutlich unruhiger. Die Diezer drängten auf den Anschlusstreffer – ins Tor trafen jedoch Milan Vanek und Alexander Schneider nach glänzender Vorarbeit von Dustin Schumacher. Die Gastgeber reagierten gefrustet und aggressiv, eine ganze Reihe von (Zeit-)Strafen war die Folge.

Im Schlussdrittel plätscherte die Partie vor sich hin, bevor beide Teams noch einmal etwas Zählbares zustande brachten. Zuerst die Rockets, die durch Kapitän Marco Herbel in Überzahl trafen. 34 Sekunden vor Schluss erzielte Tobias Brazda den fünften Treffer für die Aliens.

