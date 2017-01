Ice Aliens behalten zweimal die Oberhand

Der Eishockey-Regionalligist siegte gegen Diez-Limburg und Tabellenführer Neuwied.

Ratingen. Zwei Spiele, sechs Punkte und 17:1 Tore – man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sich die Ice Aliens in der Eishockey-Regionalliga mit einem Paukenschlag zurückgemeldet haben. Die Mannschaft von Trainer Alexander Jacobs siegte am Freitag im Heimspiel gegen EG Diez-Limburg gleich mit 13:1 – und das ersatzgeschwächt. Das Duell mit Ex-Tabellenführer Neuwied gestern Abend war nur geringfügig schwerer. Doch auch hier behielten die Außerirdischen klar die Oberhand. Souverän 4:0 gewannen die Ratinger – dank eines Hattricks von Stepan Kuchynka.

Dabei sah gerade das Duell mit den Bären aus Neuwied nach einem harten Kampf aus. In den ersten 20 Minuten fielen gar keine Tore. Und obwohl sich die Partie gefühlt 17 der 20 Minuten vor Bären-Torhüter Felix Köllejan abspielte, hatten die Gäste die dicksten Chancen: Einmal musste Christoph Oster bei einem Alleingang von Neuwieds Felix Köbele stark halten, auch sonst zeigte Ratingens Schlussmann eine sehr ordentliche Leistung. Auf Ratinger Seite verpasste Milan Vanek die erste gute Chance.

Im Mittelabschnitt holten die Außeridischen in diesem schnellen, rassigen Spiel dann auch das Toreschießen nach: In der 25. Minute vollstreckte Dennis Fischbuch per Rückhand, in der 38. Minute war es Stepan Kuchynka, der trocken einen Flachschuss im Tor unterbrachte. Philipp Holt zeigte kurz darauf noch Trefferqualitäten der anderen Art, als er Neuwieds Rene Uwe Sting, dessen Name auch tatsächlich einem Boxer aus St. Pauli gehören könnte, ziemlich vermöbelte und dafür unter lautem Applaus der 507 Zuschauer auf die Strafbank begleitet wurde.

Die Verletzung von Scharfenort war der einzige Wermutstropfen

Im Schlussdrittel mussten die Aliens nur noch eine brenzlige Situation überstehen: Nach mehreren Strafzeiten spielten sie in doppelter Unterzahl, doch die Gäste brauchten zu lange – und in letzter Konsequenz stand da auch noch Oster im Tor. Dustin Schumacher hätte sogar bei einem Alleingang das 3:0 schießen können, er scheiterte jedoch an der Latte. Doch Kuchynka legte einen Doppelpack nach: Er traf im Schlussdrittel noch zweimal zum 4:0-Endstand. Einziger Wermutstropfen für die Aliens: Dominik Scharfenort verletzte sich am Knie – wie schwer, muss sich herausstellen.

Mit dem kampfbetonten, starken Spitzenspiel der Aliens gegen Neuwied hatte die Partie gegen die arg schwächelnden Diezer rein gar nichts zu tun. Das Spiel ist auch schnell erzählt: Die Rockets hielten genau ein Drittel halbwegs mit, lagen „nur“ 0:3 hinten und brachen in der Folge fast komplett ein. „Das war inakzeptabel“, sagte auch der Diezer Kapitän Marco Herbel. Für die dezimierten Aliens sprach vor allem die Anzahl der Torschützen: Die 13 Treffer wurden von acht verschiedenen Spielern erzielt: Milan Vanek, Dennis Fischbuch, Matthias Potthoff, Stepan Kuchynka und Pascal Behlau gelang dabei sogar ein Doppelpack. Auffällig war auch der Treffer für Thomas Müller, der von Trainer Alexander Jacobs aus der Reserve hochgezogen wurde und mit einem Tor und zwei Vorlagen überzeugte. Besonders entgeistert wirkten die Gäste in der 37. bis 38. sowie der 54. Minute, als den Aliens im Sekundentakt jeweils drei Treffer gelangen.

