Die Verbandsliga-Handballerinnen wiesen die SG Überruhr mit 31:20 in die Schranken. Die Reserve verlor zum dritten Mal in Folge.

Kreis Mettmann. Darüber freute sich André Wernicke besonders: Nachdem es im Hinspiel noch eine Niederlage gegen die Drittvertretung der SG Überruhr gab, setzte sich seine Mannschaft im Rückspiel deutlich mit 31:20 durch. Mit diesem überraschend klaren Auswärtssieg festigte die Erste der HSG Adler die Tabellenführung in der Gruppe eins der Frauen-Verbandsliga. „Wir haben nahtlos an die guten Vorstellungen der letzten Spiele angeknüpft und verdient gewonnen“, resümierte der Haaner Coach. Auch in Überruhr musste Wernicke krankheitsbedingt auf wichtige Spielerinnen verzichten. Der Coach richtete seine Mannschaft nach den Erfahrungen des Hinspieles taktisch mit einer offensiven 5:1-Deckung aus. Zunächst verlief die Partie recht ausgeglichen. Dann nahm der Haaner Trainer aber eine Auszeit und gab seinen jungen Spielerinnen einige wirksame taktische Anweisungen mit auf dem Weg. In der Folge zogen die Gäste über 5:5 auf 8:6 und dann gar auf 12:6 davon. Mit einer 14:9-Führung ging es schließlich in die Kabine.

In Durchgang zwei behielten die Adler ihre Linie bei und führten mit 17:10. Überruhr kam durch einen Zwischenspurt zwar noch einmal auf 16:19 heran, doch dann setzten sich die Haanerinnen erneut klar auf 27:17 ab, lagen am Ende mit 31:20 vorne.

Weiterhin Probleme hat die Zweitvertretung der HSG Adler in der Gruppe zwei der Verbandsliga. Ungeachtet der 17:21 (12:11)-Niederlage bei der favorisierten Duisburger Eintracht verzeichnete das Team gegenüber den letzten Begegnungen jedoch einen Aufwärtstrend. Marek Walkiewicz war dann auch mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht unzufrieden. „Mit dem Blick auf die Tabelle war für uns nicht unbedingt ein Sieg in Duisburg drin. Am kommenden Wochenende ist die HSG Phönix Essen als Tabellenvorletzter bei uns in der Halle an der Adlerstraße zu Gast. Da müssen wir punkten, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten“, stellte der Haaner nachdrücklich fest. K.M.

Mettmann-Sport leistete dem Zweitplatzierten zeitweise Paroli

Trotz der 33:35 (14:16)-Niederlage von ME-Sport gegen den TV Rheydt war Stefanie Veermann mit der Leistung ihres Teams sehr zufrieden. „Wir haben super gekämpft und hätten mit etwas Glück sogar noch einen Punkt holen können“, sagte die Trainerin in bester Laune. Nach einer kleinen Eingewöhnungsphase schickten sich die Mettmannerinnen an, dem Oberliga-Zweiten Paroli zu bieten.

Nach anfänglichen Problemen wandelten die Gastgeberinnen einen 2:4-Rückstand (8.) in eine 8:5Führung (14.). Mit der sofortigen engen Deckung für die angeschlagen in die Partie gegangene Kim Spiecker kamen die Rheydterinnen den taktischen Plänen von Veermann sogar entgegen. Dadurch hatten die übrigen Mettmanner Spielerinnen mehr Platz und wussten diesen auch zu nutzen.