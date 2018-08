Beim Finale am Wochenende in Köln um die Deutsche Meisterschaft tritt der GCH ohne Druck an. Im Halbfinale ist Mannheim der Gegner.

Ratingen. Es klingt einfach zu schön: Nach dem sensationellen Durchmarsch ins Final-Four-Turnier könnten die Golfer des GC Hösel am Wochenende tatsächlich Deutscher Mannschaftsmeister werden. In Köln ist nach Ansicht von Matthias Nicolaus „für Spannung gesorgt“. „Es ist schwer, einen Tipp abzugeben“, sagt der GCH-Geschäftsführer mit Blick auf die Teilnehmer das Final Four: „Die Mannschaften, die dabei sind, sind stark.“

Eine dieser Mannschaften, die auf der Anlage des Kölner GC um den Titel des Deutschen Meisters spielen, ist der Golfclub Hösel. Als Aufsteiger sicherten sich die Sportler vor zwei Wochen am Berliner Wannsee die Tabellenführung in der Gruppe Nord und schafften damit die Qualifikation für die Runde der besten vier Teams bundesweit. Nie zuvor gelang einem Golfclub das Kunststück, in der Saison nach dem Aufstieg auf Anhieb das Endrunden-Turnier zu erreichen.

Für den GCH-Geschäftsführer ist St. Leon-Rot der Favorit

Im Vorfeld der Titelentscheidung zeigt sich Nicolaus sehr zufrieden mit dem Stand der Dinge. „Der Liga-Erhalt ist schon Erfolg genug. Die Freude über das Erreichte ist daher bereits jetzt enorm“, sagt der Geschäftsführer des GCH, der begeistert über sein Trainerteam und seine Golfer ist. Eine Prognose für den Ausgang des Endrunden-Turniers wagt Nicolaus jedoch nicht, obwohl er den GC St. Leon-Rot, der im zweiten Halbfinale auf den Frankfurter GC trifft, als Titel-Favoriten ausmacht. „St. Leon-Rot ist seit Jahren da oben und zählt zu den absoluten Topteams“, meint Nicolaus.

Dann wirft er lieber den Blick auf den Gegner der Höseler. „Wir müssen erst einmal gegen Mannheim punkten“, betont der Geschäftsführer mit Nachdruck. Das Höseler Team trifft am Samstag als Tabellenerster der Bundesliga Nord auf den GC Mannheim-Viernheim, der in der Süd-Gruppe den zweiten Platz erreichte. In dieser Partie geht es um den Finaleinzug. Für Nicolaus wird „eine Mischung aus mentaler Stärke und natürlich dem nötigen Quäntchen Glück“ über den Ausgang entscheiden: „Wenn ein, zwei Zentimeter fehlen, um zu lochen, kann das schon den entscheidenden Unterschied ausmachen.“

„Alles, was jetzt noch kommt, egal ob wir am Ende Erster oder Vierter werden, ist das i-Tüpfelchen auf eine hervorragende Saison.“

Matthias Nicolaus, Geschäftsführer des GC Hösel

Die Vorbereitung der eigenen Mannschaft verfolgte Nicolaus genau. „Die Jungs gehen jeden Abend auf den Golfplatz“, lobt er angesichts des hohen Arbeitspensums der Mannschaft. Dass beim GC Hösel nichts dem Zufall überlassen wird, zeigte Trainer Nehring. „Er hat die Anlage in Köln bereits inspiziert“, berichtet Nicolaus.

Auch die Höseler Golfer konnten die Anlage im Vorfeld besser kennenlernen. „Die Jungs hatten die Gelegenheit, am Donnerstag und Freitag Proberunden zu spielen“, erklärt Nicolaus und ergänzt: „Natürlich ist die Hoffnung aufs Finale da“. Dabei baut er auch auf die Unterstützung der Fans: „Wir hoffen, dass viele Unterstützer aus der Region mit nach Köln kommen und die Jungs anfeuern.“

Nicolaus setz auch auf die mentale Stärke der Höseler Golfer. „Unsere Jungs haben sich nach dem ersten Aufstieg 2015 enorm weiterentwickelt. Alles, was jetzt noch kommt, egal ob wir am Ende Erster oder Vierter werden, ist das i-Tüpfelchen auf eine hervorragende Saison“, resümiert der Geschäftsführer. Der Eintritt an beiden Veranstaltungstagen im Kölner Stadtteil Pulheim ist frei.