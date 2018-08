An kommenden Wochenende startet auch die Fußball-Kreisliga A Düsseldorf in ihre neue Saison. Der SC Rhenania geht mit einem jungen Team den Klassenerhalt an. Der erste Gegner ist am Samstag der SSV Erkrath.

Erkrath/Hilden. Mit einem erheblich veränderten, im Schnitt mit 21,7 Jahren sehr jungen Kader nimmt der SC Rhenania Hochdahl die neue Kreisliga-A-Saison in Angriff. Klar ist, dass ehemalige Leistungsträger wie Tobias Schössler, Nuri Gülmez, David Eberle, Martin Mecikiewicz (alle zum SC Unterbach), Torhüter Frederik Hennes (SSV Berghausen), Andreas Schuldeis (pausiert) und Michael Kijach (MSV Düsseldorf) nur schwer zu ersetzen sind. Die Neuen gelten als weitgehend unbeschriebene Blätter im hiesigen Kreisliga-A-Fußball: David Krohn (kam vom Lohausener SV II), Mohammad El Jaouni (Vatanspor Solingen), Omar Touzani (SG Unterrath-Jugend), Marius Koske (reaktiviert), Mohamed Boussolami, Quang-Nghi Nguyen (beide MSV-Düsseldorf-Jugend), Mori Takafumi, Kiyoshi Tsutaki (beide aus Japan), Cemal Akin (eigene A-Junioren) und Niklas Jendryke (SCR II).

SCR-Vorsitzender hatte mit so vielen Abgängen nicht gerechnet

„Das ist ein großer personeller Umbruch, den wir in diesem Umfang nicht erwarten konnten. Jetzt gilt es, aus den vielen Zugängen und den verbliebenen Spielern eine Einheit zu formen, die in der Kreisliga A ihren Mann steht. Unser Ziel kann nur sein, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun bekommen“, macht Peter Knitsch, der 1. Vorsitzende des SCR, die Ausrichtung deutlich. „Unsere jungen, unerfahrenen Leute müssen sich in der Liga erst einmal zurechtfinden. In spieltechnischer und taktischer Hinsicht haben die Jungs allerdings eine Menge Entwicklungspotenzial“, betont Trainer Ralf Schranner, ebenfalls neu beim SC Rhenania.

Dem 58-jährigen Übungsleiter wären eine längere Vorbereitungszeit und mehr Testspiele lieb gewesen. „Die sechs Wochen werden kaum ausreichen. Obwohl wir uns schon weiterentwickelt haben, stecken wir nach wie vor in der Findungsphase. Die Spieler sind aber mutig und stehen mit Leidenschaft auf dem Platz – im Training und in den Testspielen.“ Zum Auftakt geht es am Samstag um 17 Uhr auf dem Sportplatz Grünstraße gegen den SSV Erkrath.

Auch die SpVg. Hilden 05/06 muss ein neues Team aufbauen

Die SpVg. Hilden 05/06 startet mit einem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Tusa 06 Düsseldorf in die Saison. In der vergangenen Spielzeit kam das Team gerade noch mit einem blauen Auge davon. Nur vier Zähler standen die Süder im Schlusstableau vor dem ersten Abstiegsplatz. Letztlich auch ein Verdienst der vier Spieltage vor Saisonende neu installierten Trainer Felix Müller (25) und Christian Kunz (27) als Nachfolger von Sven Otto und Michel Hagenacker.