Sascha Dum fixiert mit seinen Augen den Kunstrasen im Baumberger Mega-Stadion. Der ehemalige Bundesliga-Profi in Diensten des VfB Hilden steht ganz tief gebeugt, hört regungslos der Ansprache von Teammanager Michael Kulm zu. Dum ist frustriert – und das zurecht. Der Abwehrspieler hatte die Chance, beim Stande von 1:1 seine Hildener im Derby bei den Sportfreunden Baumberg in Führung zu bringen. Doch der Ex-Profi verschoss kläglich – und Baumberg gewann danach noch 3:1. Nach der Rasen-Meditation hatte Dum keinen weiteren Redebedarf, stapfte sofort in die Kabine. Das Sprechen übernahmen dann andere. „Das Spiel hier dürfen wir doch eigentlich nie verlieren“, sagte Hildens Teammanager Kulm. Baumbergs Co-Trainer Francesco Carrasco, der den urlaubenden Salah El Halimi vertrat, freute sich vor allem über die zweite Halbzeit. In der gab es tatsächlich zwei Schlüsselszenen, die das Spiel zugunsten der Baumberger drehten: Zuerst der Ausgleich, nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn. Roberto Guirino schickte Robin Hömig auf die Reise, der traf flach rechts zum 1:1. Die zweite Schlüsselszene war der Elfmeter: Ivan Pusic hatte einen aufspringenden Ball komplett unterschätzt, plötzlich konnte Pascal Weber alleine auf Keeper Daniel Schwabke zulaufen. Pusic versuchte seinen Fehler auszubügeln, dies gelang jedoch nur auf Kosten eines Foulspiels. Pusic sah Rot – und Dum schob den Elfer kläglich in die Ecke, in der Schwabke schon fast lag. Weil Hilden nur wenige Minuten zuvor Fabian Zur Linden mit Gelb-Rot verloren hatte, spielten beide Teams nun zu zehnt weiter. Und das bekam den spielstarken Baumbergern deutlich besser. Nachdem Hildens Torhüter Bastian Sube einen Alleingang von Hömig überragend gehalten hatte, ließ er in der 71. Minute einen Schuss des Mittelfeldspielers nur in die Mitte abklatschen – dort stand Ricardo Ribeiro völlig frei und grätschte den Ball ins Tor. Und nur wenige Minuten später besorgte Manuel Schulz per Eigentor das 1:3 für die Gastgeber: Einen erneuten Alleingang der Baumberger durch Ribeiro hielt Sube glänzend, doch dann klärte Schulz den Ball irgendwie ins eigene Tor. asch

Kreis Mettmann. Alfonso del Cueto hatte diesmal eine kurze Anreise vor sich. Der Trainer von Ratingen 04/19 wohnt in Wuppertal und fuhr zwei Stunden vor Anpfiff gemütlich die knapp zehn Minuten zum Horst-Neuhoff-Sportplatz, den er nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichterin Caroline Schwerdtfeger mit einem Grinsen wieder verließ. Schließlich hatte seine Mannschaft beim Cronenberger SC nach einer überzeugenden Leistung mit 4:1 (3:0) gewonnen und damit den Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga weiter bestätigt. „Wir haben verdient gewonnen. Die Jungs waren von Beginn an konzentriert und haben auf einen verunsicherten Gegner direkt Druck ausgeübt“, resümierte del Cueto. Durch den Sieg beim Tabellenvorletzten verbesserten sich die Ratinger in der Tabelle auf den zehnten Platz, die bisher beste Platzierung nach 13 Spieltagen. Unter del Cueto holte 04/19 aus sechs Ligaspielen vier Siege bei einem Remis und einer Niederlage. new

Dieser Sieg war enorm wichtig für den Fußball-Oberligisten FC Monheim (FCM). Vier Spiele in Folge hatte der Aufsteiger nicht gewinnen können, doch nun gab es am Samstag beim VfR Krefeld-Fischeln einen 4:2 (1:1)-Erfolg für den FCM. „Das war ein verdienter Sieg für uns. Wir waren griffig und giftig und haben das in Summe hervorragend gemacht“, sagte FCM-Coach Dennis Ruess, der seine Startelf im Vergleich zur 1:2-Heimniederlage gegen den SC Düsseldorf-West aus der Vorwoche auf zwei Positionen veränderte. Linksverteidiger Chris Lange kehrte nach überstandener Oberschenkelverletzung anstelle von Jan Nosel zurück in die Startelf und Robin Kreis begann in der Innenverteidigung an der Seite von Kapitän Alexander Karachristos. Yannic Intven rückte auf die Sechserposition vor, Karim Afkir blieb draußen. mrö

ASV unterliegt in schwachem Spiel beim MSV Düsseldorf

In einer Landesliga-Begegnung, in der spannende Strafraumszenen Mangelware blieben, setzte sich der MSV Düsseldorf knapp mit 1:0 durch. Für die Mettmanner bedeutet dies, dass sie weiterhin mitten im Abstiegskampf stehen und sich weiterhin Schritt für Schritt aus der Gefahrenzone herauskämpfen müssen. „Der Sieg für die Düsseldorfer geht in Ordnung, weil sie die größeren Spielanteile besaßen“, sagte Coach Michael Kirschner. Seinen Blick richtete er bereits aus das nächste Heimspiel. „Da geht es gegen den VfL Benrath, der wie wir um den Klassenerhalt kämpft. Das wird eines der so genannten Sechs-Punkte-Spiele, das wir unbedingt gewinnen müssen.“ Für die Zuschauer war es keine einfache Kost, die sie am Sonntagnachmittag serviert bekamen. Beide Mannschaften wollten keinen Treffer kassieren. K.M.