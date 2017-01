Hildens Basketballer sind heute Außenseiter

Der TuS 96 tritt in der Zweiten Regionalliga beim Tabellenzweiten DJK Bad Münstereifel an.

Hilden.Mit Schaudern denken die Hildener an die Saison-Heimpremiere im vergangenen September zurück. Mangelnde Wettkampfpraxis oder schlechte Saisonvorbereitung hin oder her – die 47:79-Niederlage am zweiten Spieltag der Zweiten Basketball-Regionalliga gegen DJK Erftbaskets Bad Münstereifel glich einem sportlichen Armutszeugnis. Heute Abend um 19.30 Uhr in der Sporthalle des St. Angela-Gymnasiums folgt also das Rückspiel. Und natürlich reist der TuS Hilden als krasser Außenseiter an. Auch deshalb, weil Bad Münstereifel vor Wochenfrist beim jetzt auf Rang eins gekletterten Deutzer TV mit 73:90 unterlag, dadurch auf den zweiten Platz zurückfiel und sich keine weitere Blöße mehr geben darf.

Cem Karal war Augenzeuge dieser Top-Partie und konnte sich ein Bild über den heutigen Gegner machen. „Bad Münstereifel begann mit hohem Tempo, setzte Deutz gleich unter Druck. Doch im dritten und letzten Quart hatten die Kölner doch mehr Kraftreserven und zogen ihr Spiel durch. Am Ende fiel die Niederlage aber zu deutlich aus“, fasste der Spielertrainer des TuS seine Eindrücke zusammen. Und machte gleich eine wesentliche Vorgabe für heute Abend deutlich, auch im Hinblick auf den ersten Vergleich, als sein Team nach dem ersten Viertel bereits 9:25 (!) hinten lag: „Wir dürfen uns vom Tempo der Gastgeber nicht beeindrucken lassen, müssen direkt gegenhalten. Vom Kopf her, aber auch mit läuferischer und körperlicher Präsenz. Und vor allen Dingen fahren wir da am Samstagabend nicht zweimal 90 Kilometer, um die Punkte einfach wegzuschenken.“

Bad Münstereifel ist allerdings eine höhere Hausnummer

Der TuS-Coach kann wieder auf den zuletzt aus privaten Gründen fehlenden Mattheus Kondraciewicz zurückgreifen. Der 27-Jährige ist auf jeden Fall einer, der mit seiner robusten Spielweise einen Gegner durchaus beeindrucken kann. Offen bleibt dagegen der Fitnesszustand der in dieser Woche wegen Grippe fehlenden Ahmed Kaichouhi, Alex Blankenstein und Jörg Holtz. Dazu klagt Center Hendrik Merckens über Probleme am Schienbein. Nicht mehr im Kader ist der nur zu wenigen Einsätzen gekommene Burak Battal, der zum Landesligisten TSG Solingen Sharks wechselte.

Dass die am Ende unglückliche 86:88-Heimniederlage nach Verlängerung zuletzt gegen den Leichlinger TV negative Auswirkungen nach sich zieht, schließt Karal eher aus. „Wir haben über weite Strecken nicht schlecht gespielt, nur in der Overtime war Leichlingen einen Tick konzentrierter. Allerdings ist Bad Münstereifel eine noch höhere Hausnummer. So oder so müssen wir uns steigern, um ein gleichwertiger Gegner zu sein“, sagt der 38jährige Spielertrainer. Dessen Kollege Philipp Sparwasser hatte, trotz der Niederlage, am Auftritt seines Teams in Deutz nicht viel auszusetzen. Das Fehlen von Führungsspielern wie Kapitän Jan Winkelnkemper oder Alexander Schöpf war auf diesem hohen sportlichen Niveau nicht zu kompensieren. Dazu sind wichtige Akteure wie Robin Wagner und Nicolas Zimmermann angeschlagen. Deren Mitwirken scheint auch gegen den TuS fraglich. Ob sich damit die Außenseiterchance der erst mit drei Siegen (10. Platz) zu Buche stehenden Itterstädter erhöht, bleibt freilich dahin gestellt.

