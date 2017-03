Hildener müssen mit Punkt glücklich sein

Der Fußball-Oberligist spielte 3:3, Liga-Konkurrent Baumberg gewann überraschend mühelos, Ratingen unterlag Cronenberg. Landesligist Mettmann erlebte ein Debakel, Monheim drehte das Spiel.

Kreis Mettmann. Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer im Krayer Stadion, denn die Oberliga-Partie zwischen dem FC Kray und dem VfB Hilden blieb bis zum Abpfiff spannend. Am Ende waren die Fußballer des VfB 03 froh, mit dem 3:3 (2:0) zumindest einen Punkt beim Schlusslicht ergattert zu haben. Die Krayer markierten den Ausgleich, als die Hildener beim dritten Konter in Folge den Ball verloren und die Platzherren im Gegenzug durch Alessandro Tomasello (87.) noch einmal zurückschlugen.

In der ersten Halbzeit hatten die Hildener vor allem bei Standardsituationen Probleme: FC-Neuzugang Lukas Fedler traf per Kopf (19.) und Moses Lamidi in der Folge eines Freistoßes (42.). Nach der Pause stellte Trainer Marcel Bastians die VfB-Elf um – mit Erfolg. Stefan Schaumburg erzielte per Freistoß (52.) den Anschlusstreffer, Gianluca Meo markierte mit einem frechen Lupfer das 2:2 (62.), und Jannik Weber traf sogar zum 3:2 (67.). In der Folge verpassten es die Hildener jedoch, ihre Konter mit der notwendigen Präzision zu Ende zu bringen. Und nach einem weiteren Ballverlust nutzte Kray die Lücken in der VfB-Abwehr zum 3:3 (87.). In der Nachspielzeit sah der Essener Jan Apolinarski wegen Beleidigung des Schiedsrichters noch die rote Karte. bs

Sportfreunde Baumberg siegen mit 3:1 gegen SC Düsseldorf-West

Dem Oberligist Sportfreunde Baumberg gelang mit dem 3:1 (1:0) über den SC Düsseldorf-West ein Dreier, der viele in der durchwachsenen Vorbereitung entstandenen Zweifel zerstreute. Düsseldorf war zwar um eine kompakte Defensive bemüht, ließ jedoch Lücken zu – etwa, als SFB-Akteur Hayreddin Maslar per Kopf zum 1:0 (16.) traf. Mit dem 2:0 (49.) durch Robin Hömig erwischten die Sportfreunde einen Start nach Maß in die zweite Halbzeit. Nach einer Stunde legten die Gäste zu. Nach einer Ecke verkürzte Dennis Ordelheide auf 1:2 (63.). Als dann die komplette Abwehr des SC West auf einen Pass von Robin Hömig wartete, zog der es vor, den Angriff selbst zu vollenden. Der Heber von Hömig über West-Keeper Siebenbach zum 3:1 (79.) war vom Feinsten. Den Rest der Partie brachte Baumberg ungefährdet über die Zeit. mid

Ratinger Ex-Trainer triumphiert bei Rückkehr über seinen alten Verein

Fast hätte sich Peter Radojewski auf den falschen Stuhl gesetzt. Der Ex-Trainer von Ratingen 04/19, der mit seinem neuen Verein aus Cronenberg im Sportpark Keramag zu Gast war, wollte sich schon rechts von Stadionsprecher Achim Pohlmann hinsetzen – dort, wo er bis vergangenen September immer saß. Grinsend wechselte er auf die andere Seite. Radojewski hatte gut lachen: Denn bei seiner ersten Rückkehr nach Ratingen entführte der Coach des Oberligisten Cronenberger SC durch ein 2:1 (1:1) drei Punkte.

Die Gäste kamen mit dem Kunstrasen im Sportpark deutlich besser zurecht, zeigten mehr Einsatzbereitschaft und waren taktisch hervorragend eingestellt. Nicht unverdient gingen sie nach einer wunderbaren Kombination über mehrere Stationen durch Tarkan Türkmen mit 1:0 Führung. In der Folge hielt Torhüter Dennis Raschka sein Team mit einem Wahnsinns-Reflex im Spiel. Dass es dennoch mit 1:1 in die Pause ging, war einem Freistoß aus dem Halbfeld von Fatih Özbayrak zu verdanken, bei dem der Ball ins lange Eck segelte. Während Ismail Cakici nach der Pause seine einzige Chance freistehend vergab, zimmerte der Cronenberger Ahmed El Khalil den Ball nach einem Konter völlig allein gelassen ins Netz. asch

Der FC Monheim dreht verloren geglaubtes Spiel nach der Pause

Die Landesliga-Fußballer des FC Monheim boten ein echtes Spektakel, denn sie setzten sich nach einer nervenaufreibenden Partie mit 5:3 (1:3) gegen Union Nettetal durch. Eray Bastas verpasste den Traumstart für sein Team – die Gäste reagierten prompt mit zwei Treffern (10., 21.). Per Foulelfmeter erhöhten sie sogar auf 3:0 (27.) – und die Partie schien bereits gelaufen. Das 1:3 (45.) durch Karim Afkir und die Pausenansparche von FC-Trainer Dennis Ruess weckten den Kampfgeist der Monheimer. Das Team spielte fortan wie ausgewechselt und drehte die Partie durch die Treffer von Dejan Lekic (49.), Afkir (59.), Philipp Hombach (79.) und nochmals Lekic (90.+2). mroe

Torhüter des ASV Mettmann kugelt sich die Schulter aus

Eine böse 1:7 (0:5)-Klatsche kassierte Landesliga-Aufsteiger ASV Mettmann beim FC Mönchengladbach. „Das war die schlechteste erste Halbzeit, seit ich in Mettmann Trainer bin. Bei uns standen alle Mannschaftsteile neben den Schuhen“, sagte Michael Kirschner . In Mönchengladbach war gerade etwas mehr als eine Viertelstunde gespielt, da war die Begegnung für die Mettmanner bereits gelaufen. Sie lagen mit 0:3 hinten, und obendrein verletzte sich Schlussmann Dario Roberto (26.(Schultergelenk ausgekugelt). Vor der Pause fielen noch zwei Tore, danach ein weiterer zum 6:0. Thomas Zelles erzielte per Foulelfmeter den Ehrentreffer, bevor der FCM zum 7:1 einnetzte. K.M.

