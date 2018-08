Der Fußball-Oberligist holte ein 3:3 gegen den Topfavoriten SSVg Velbert. Monheim gewann, Baumberg und Ratingen verloren.

Kreis Mettmann. Die Wiedergutmachung für die Auftaktpleite beim Aufsteiger 1. FC Kleve ist gelungen: In einer kampfbetonten, manchmal auch sehr nickeligen Partie trotzten die Fußballer des VfB 03 Hilden im zweiten Spiel der englischen Woche in der Oberliga dem Topfavoriten SSVg Velbert ein 3:3 (2:1) ab. Während die Hildener den Punktgewinn bejubelten, war das Unentschieden für die Gäste ein Dämpfer.

Schon während der Begegnung kochten die Emotionen hoch – auf und außerhalb des Platzes. „Das macht den Fußball doch aus“, nahm es Marc Bach mit einem Lachen. Der VfB-Trainer war diesmal hochzufrieden: „Im Heimspiel wollten wir über die Emotionen kommen, und das haben wir geschafft“, lobte er seine Mannschaft, die bis zum Schlusspfiff dagegen hielt. Erschöpft, aber glücklich gingen die Hildener nach dem Abpfiff in die Kabine.

Schon nach neun Minuten ging der VfB mit 1:0 in Führung. Pascal Weber beförderte den Ball von der Strafraumgrenze Richtung Velberter Tor, und der Ball kullerte auch zur Überraschung von SSVg-Keeper Philipp Sprenger ins linke untere Eck. Die Velberter erhöhten angesichts des Rückstandes den Druck. Massimo Mondello scheiterte zunächst an Bastian Sube, setzte den Abpraller dann aus kurzer Distanz an den Pfosten (16.). Zwei Minuten später folgte ein Lattenknaller von Pascal Kubina. Leroy Mickels markierte schließlich das 1:1 (34.). Kurz danach jubelten aber erneut die Hildener, als Talha Demir einen Eckball direkt ins Velberter Tor zirkelte (39.).

Gleich nach dem Wiederanpfiff drängten die Gäste mit Macht auf den erneuten Ausgleich. Nach mehreren Chancen gelang Kubina das 2:2 (71.) per Kopf nach einer Ecke.

Erneut schlugen die Gastgeber prompt zurück: Zissis Alexandris traf nach einem Freistoß aus dem Gewühl heraus (73.). Jannik Löbe verpasste das 4:3 (78.), so dass den Gästen in der Partie mit acht Gelben Karten – sieben davon in der letzten halben Stunde – durch Aliosman Aydin der Ausgleich gelang (85.). bs

Monheim setzte sich souverän mit 2:0 gegen Hiesfeld durch

Der 1. FC Monheim setzte sich gegen den TV Jahn Hiesfeld mit 2:0 (1:0) durch. „Heute haben wir über 90 Minuten abgeliefert“, sagte FCM-Trainer Dennis Ruess.

Nach vier Minuten gab Mittelfeldmann Tobias Lippold per Freistoß den ersten Warnschuss ab. Die Führung für die optisch überlegenen Monheimer besorgte dann Nikola Aleksic, der nach einem Lippold-Freistoß zunächst den Pfosten traf und den Ball im Nachschuss versenkt (38.).