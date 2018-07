Nach einem mäßigen Start kommen die Fußballer des VfB 03 in der Vorbereitung langsam in Fahrt.

Hilden. Marc Bach ist mit den ersten Wochen der Zusammenarbeit sehr zufrieden. Der neue Trainer des VfB 03 sieht gute Fortschritte in dem Bemühen, eine schlagkräftige Mannschaft in die nächste Saison zu schicken. Dabei ist die Aufgabe gar nicht leicht, denn die Hildener müssen erstmals seit ihrer Zugehörigkeit zur Oberliga einen großen Umbruch vollziehen. Altgediente Kräfte zogen sich in die zweite Mannschaft zurück, andere Spieler verließen den Verein wegen zwischenmenschlicher Differenzen mit dem Vorstand. Zudem hinterließ das bisherige Trainergespann Marcel Bastians (Chefcoach) und Michael Kulm (Teammanager) große Fußstapfen.

Im Kader stehen acht Neuzugänge aus fremden Vereinen

Acht Neuzugänge aus fremden Vereinen stehen im aktuellen Kader, dazu rücken mit Kai Stanzick und Tim Tiefenthal Akteure in den Fokus, die in der Vergangenheit vornehmlich in der zweiten Mannschaft Akzente setzten. Zu den Neuen im Team zählt irgendwie auch Emil Vincazovic, der in der vergangenen Saison den Sprung in die Oberliga schaffen wollte, letztlich aber nur vier Begegnungen im Hildener Trikot absolvierte, da er sich eine schwere Verletzung zuzog. Nach erfolgreicher Reha greift der 20-Jährige nun wieder an. Nur ein Jahr jünger ist Mihai Bogoui, der zuletzt in der U 19 des Wuppertaler SV auflief, in den vergangenen Wochen auf Empfehlung des WSV in Hilden vorspielte und in den Testbegegnungen mit einer starken Torausbeute gute Argumente für eine Verpflichtung lieferte.

Allein in der Partie gegen den ambitionierten Landesligisten FC Remscheid, den die Hildener auf eigener Anlage mit 8:1 abfertigten, steuerte er drei Treffer zum klaren Sieg bei. „Er ist ein Spieler mit Perspektive, ein sehr positiver Junge“, lobt Bach den offensiven Mittelfeldakteur. Zugleich schränkt der Coach ein: „Mihai hat große Konkurrenz im Team, aber wir hoffen, dass er sich entwickelt.“ Wie lange der Fußballer mit sicher höheren Ambitionen dann im VfB-Team spielt?

„Wir haben ihn auf jeden Fall für diese Saison fest verpflichtet“, erteilt Bach Begehrlichkeiten anderer Klubs gleich eine Absage. Der Aufwärtstrend der Hildener lässt sich in den Testspielen ablesen. Nach dem mühevollen 1:1 beim A-Kreisligisten BV Gräfrath gab es einen überraschend klaren 8:0-Sieg beim Bezirksligisten SC Sonnborn. In der Partie beim Wuppertaler SV hielten die Fußballer des VfB 03 lange einen knappen 0:1-Rückstand, ehe der Regionalligist noch auf 2:0 erhöhte. Danach gab’seinen 3:1-Erfolg beim Bezirksligisten TSV Eller 04 und eben noch den deutlichen 8:1Sieg über den FC Remscheid. Bereits in der vierten Minute eröffnete Fabian zur Linden den Torreigen. Mihai Bogui (3), Jannik Löbe, Alexandris Zissis, Fabio di Gaetano und Erwin Mambasa steuerten die restlichen Treffer bei. Dennoch fand Marc Bach Anlass zur Kritik – der Düsseldorfer Ehrentreffer zum 1:7 ärgerte den VfB-Coach.