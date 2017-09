Die Ziele am Sonntag sind klarer definiert. „Wir wollen in die Spur finden, Selbstvertrauen tanken und die schlechte erste Halbzeit gegen den DSC wettmachen“, erklärt Bastians. Und ergänzt: „Die Favoritenrolle liegt eindeutig bei uns.“ Ähnlich sieht es Donath. „Wir haben eine gute Mannschaft“, sagt er, betont aber zugleich: „Wir müssen immer an die Leistungsgrenze gehen und konstanter spielen.“ bs

Nun muss der VfB-Coach gemeinsam mit Teammanager Michael Kulm eine Lösung für den Defensivverbund finden. An die Möglichkeit, mit Sascha Dum einen nicht minder erfahrenen Innenverteidiger ins Abwehrzentrum zu stellen, verschwendet Bastians keinen Gedanken. „Er soll in unserem Spiel einen eher offensiven Part übernehmen und möchte das auch“, sagt der Trainer und nennt Emil Vincazovic, Dominik Donath und Fabian zur Linden als mögliche Kandidaten.

Auf den 31-Jährigen kommt dann vielleicht eine besondere Herausforderung hinzu, denn in der Innenverteidigung ist zurzeit ein Platz vakant. Das ist dem Umstand geschuldet, dass Manuel Schulz am Sonntag in der Partie beim Aufsteiger Düsseldorfer SC 99 mit einer Oberschenkelverletzung vorzeitig vom Feld musste. Die Ärzte diagnostizierten nun einen Muskelfaserriss. „Manuel fällt Minimum zwei bis drei Wochen aus“, verkündet Marcel Bastians. Der Trainer stellt fest: „Das tut schon weh, denn Manu ist ein gestandener Innenverteidiger und war ganz gut drauf. Wir hatten gehofft, dass er diesmal verletzungsfrei durch die Saison kommt.“

„Das Spiel ist für uns sehr wichtig, da wir in die Erfolgsspur zurückkommen wollen“, betont Donath. „Wir wollen einen ordentlichen Auftritt hinlegen und ähnlich souverän agieren wie in der ersten Runde“, fügt der Linksfuß hinzu. Zumal sein Team dringend Selbstbewusstsein tanken muss für die nächste englische Woche in der Oberliga, die am 10. September mit der Partie gegen Bocholt beginnt.

Kreis Mettmann. In der vergangenen Saison schafften es die Fußballer des VfB 03 Hilden bis ins Viertelfinale des Niederrheinpokals. Das liegt für Dominik Donath aber noch in weiter Ferne. „Wir denken nur von Runde zu Runde“, sagt der Defensivakteur des Oberligisten VfB 03. Denn aus eigener Erfahrung weiß er, wie schnell das Aus im Pokalwettbewerb kommen kann – auch bei einem vermeintlichen Außenseiter. Entsprechend ernst nehmen die Hildener daher die Aufgabe gegen die DJK Teutonia St. Tönis morgen um 15 Uhr auf der Jahn-Sportanlage in Tönisvorst.

Der Hildener Spieler Said Harouz (am Ball) zeigte beim Aufsteiger Düsseldorfer SC 99 eine bescheidene Leistung.

Im Niederrheinpokal sind die Fußballer des Oberligisten morgen zu Gast bei St. Tönis. Liga-Konkurrent Baumberg trat schon gestern Abend an. Landesligist Mettmann tritt morgen beim VfL Jüchen-Garzweiler an.

Bereits gestern Abend traf Oberligist Sportfreunde Baumberg im Pokal auf den Essener Bezirksligisten DJK VfB Frohnhausen. Die Partie war ursprünglich für den morgigen Sonntag angesetzt – wie alle Paarungen der zweiten Runde. Der Termin erwies sich jedoch bald als ungünstig, weil eine Reihe von Spielern am Samstagabend eine ziemlich wichtige Veranstaltung besuchen wird – die Hochzeitsfeier von Louis Klotz. Um jeder möglichen Kollision von privaten und sportlichen Interessen aus dem Weg zu gehen, kam bald die Idee eines vorgezogenen Termins auf den Tisch. Am Ende sprang dann der nicht wirklich ideale Freitagabend heraus. Das Ergebnis des Pokalspiels in Essen stand zu Redaktionsschluss gestern noch nicht fest. mid

Der ASV Mettmann rechnet sich gegen Jüchen Chancen aus

Das muss man den Verantwortlichen des ASV Mettmann lassen – von einem miserablen Saisonstart mit vier Niederlagen in Folge lassen sie sich nicht aus der Ruhe bringen. „Sicherlich haben wir nicht mit so einem missratenen Saisonauftakt gerechnet. Wir wissen aber, welche Qualität in unserem Landesliga-Kader steckt und somit trotz des vorletzten Tabellenplatzes kein Anlass zur Panik besteht. Zumal sich abzeichnet, dass sich das Lazarett langsam lichtet“, erläutert Meher Siala. Als Beispiel nennt der ASV-Chefcoach so wichtige Spieler wie Vincenzo Lorefice, Martin Müller und Thomas Cyrys, die wieder ins Training einsteigen. „Auch die Brüder Marc und Phil Eilenberger stehen wieder zur Verfügung“, ergänzt Michael Kirschner. Der Sportliche Leiter des ASV berichtet, dass der Vorstand auf die vielen personellen Ausfälle reagiert und mit Thomas Zelles, der aus beruflichen Gründen zuletzt kürzer treten musste, reaktiviert hat. Der 31-jährige Ex-Oberliga-Spieler, zuletzt Kapitän des ASV, ist mit seiner Erfahrung ein wertvoller Akteur für die Mettmanner.

Meher Siala und Michael Kirschner schöpfen Hoffnung aus der tollen Vorstellung des ASV im Pokalduell beim A-Kreisligisten TSV Einigkeit-Düssel. Die Mettmanner fegten den Lokalrivalen in der ersten Runde mit 9:1 regelrecht aus dem Lhoist-Sportpark. „Ich will den klaren Pokalerfolg gegen den zwei Klassen tiefer spielenden Gegner nicht überbewerten, doch gibt so ein Kantersieg Selbstvertrauen und stärkt die Moral im Team“, erklärt Siala. Trainer und Sportlicher Leiter richten den Blick aber sofort auf das wichtige Spiel in Jüchen-Garzweiler (Sonntag, 15 Uhr). „Im Gegensatz zu den bisherigen Begegnungen in dieser Saison, müssen wir von Beginn an hellwach sein und über die vollen 90 Minuten konzentriert zur Sache gehen. Dann können wir beim Tabellenfünften etwas mitnehmen“, sind sich die beiden ASV-Verantwortlichen einig. Dass Jüchen verwundbar ist, zeigte sich am Sonntag. Da führte die Mannschaft beim Aufsteiger MSV Düsseldorf bis Mitte der zweiten Halbzeit mit 3:1, kassierte dann innerhalb von gerade einmal acht Minuten noch drei Gegentreffer und verlor mit 3:4. K.M.