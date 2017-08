In der Oberliga treffen außerdem Baumberg auf den SC Düsseldorf-West und Spitzenreiter FC Monheim auf TuRU Düsseldorf.

Kreis Mettmann. Mit dem Schlusspfiff war die Erleichterung bei Karl Weiß zu spüren. Der Trainer des Fußball-Oberligisten Ratingen 04/19 sprang von seiner Bank auf, riss die Arme in die Höhe und umarmte jeden seiner Spieler herzlichst. Zum Heim-Auftakt in der neuen Saison siegten die Ratinger gegen den als Aufstiegskandidat gehandelten 1. FC Bocholt nach einer überzeugenden Vorstellung mit 3:1 und sicherten sich dadurch die ersten drei Punkte in der noch jungen Serie. Viel Zeit, um die Freude über den wichtigen Dreier zu genießen, bleibt 04/19 jetzt allerdings nicht, denn es geht schnell weiter – und die englische Woche am Sonntag mit dem Duell der Nachbarn beim VfB Hilden weiter (15 Uhr, Hoffeldstraße).

Der VfB wartet noch auf den ersten Sieg in dieser Saison. Am Mittwochabend unterlag die Mannschaft von Trainer Marcel Bastians, die zum Auftakt ein 2:2-Unentschieden gegen den TV Jahn Hiesfeld erzielt hatte, beim ETB SW Essen mit 1:4. Vor dem Hildener Publikum wartet daher eine schwierige Aufgabe auf 04/19. Der Ratinger Trainer Karl Weiß hat sehr genaue Vorstellungen davon, wie seine Mannschaft am Sonntag in Hilden auftreten muss. „Wenn wir alle an einem Strang ziehen und alle in das Spiel investieren, dann schaffen wir das auch. Wir sind sehr gut im Saft, müssen Gas geben und Fehler minimieren. Es wird eine enge Kiste. Wir wollen und müssen etwas mitnehmen.“ law

„Wir wollen gegen Ratingen wieder unser anderes Gesicht zeigen“, unterstreicht Marcel Bastians, Coach des VfB 03 Hilden, nach der Pleite am Mittwoch. Am Donnerstagabend stand das Training ganz im Zeichen der Regeneration und Stabilisierung. Gestern ging es dann schon wieder ganz anders zur Sache. Das Credo der Mannschaft: „Wir müssen die Niederlage schnell abhaken und uns auf Ratingen fokussieren.“ Zumal die Hildener aus dem vergangenen Jahr noch eine Rechnung mit dem Lokalrivalen offen haben, denn beide Partien gingen verloren. „Wir haben in Essen kollektiv eine schlechte Leistung gezeigt. Ich hoffe, dass nun alle wissen, was los ist“, erklärt Marcel Bastians und ergänzt: „Es war vielleicht ganz gut, dass wir diesen Dämpfer bekommen haben.“

Der VfB-Kapitän Stefan Schaumburg geht in jedem Fall am Sonntag (15 Uhr) mit Ehrgeiz in die Begegnung. „Wir wollen unsere Tugenden wieder an den Tag legen, Aggressivität zeigen, die Zweikämpfe annehmen, aber auch spielerisch überzeugen“, kündigt der Kapitän an. Und hofft auf „ein Feuerwerk“. Zumal es vielleicht der letzte Auftritt des Oberliga-Teams auf dem alten Kunstrasen an der Hoffeldstraße ist – der Platz soll kurzfristig saniert werden. Ob die Arbeiten bereits am Montag beginnen, ist aber noch offen. bs