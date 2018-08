Hilden verliert 1:3, der FCM ebenfalls. 04/19 unterlag 2:3 gegen Nettetal. Baumberg holt einen Punkt.

Kreis Mettmann. In der vergangenen Saison hatte der FC Monheim (FCM) gegen den Vorjahreszweiten SpVg Schonnebeck weder in der Hinrunde noch in der Rückrunde eine wirkliche Chance – und er verlor beide Male klar mit 0:3. Gestern machte es der Fußball-Oberligist eigentlich deutlich besser, stand aber am Ende nach dem 1:3 (0:1) erneut mit leeren Händen da. „In den letzten beiden Spielen gegen Schonnebeck waren für uns keine Punkte im Bereich des Möglichen, doch diesmal wäre wirklich etwas drin gewesen“, sagte FCM-Coach Dennis Ruess. In der ersten Hälfte plätscherte das Spiel lange vor sich hin. Die erste gute Chance vergab Monheims Abwehrspieler Tim Kosmalla, dessen Kopfball nach einer Ecke über das Tor ging (5.). Auf der anderen Seite hatten die Gäste aus Essen mehr Glück: Ein Schuss aus 22 Metern Entfernung landete unhaltbar im Gehäuse – 0:1 (23.). Bis auf die Aktion von Denis Labusga, der erst gut in den Strafraum eindrang, sich das Leder allerdings noch vom Fuß spitzeln ließ (34.), waren keine weiteren Offensivaktionen zu verzeichnen. mroe

VfB Hilden unterliegt dem nächsten Aufsteiger mit 1:3

Marc Bach wahrte in der Pressekonferenz Haltung, gleichwohl war dem Trainer des VfB 03 anzumerken, wie sehr ihn die klare Niederlage beim Aufsteiger TSV Meerbusch fuchste. Allein sein letzter Satz sprach Bände. „Den Jungs wünsche ich eine hohe Leidensfähigkeit – die werden sie ab Dienstag brauchen“, sagte er in trockenem Tonfall. Will heißen: Die Hildener Fußballer müssen sich in den nächsten Trainingseinheiten richtig warm anziehen. Nach einer guten Saisonvorbereitung wähnte Bach seine Mannschaft auf einem guten Weg. Allein der Meisterschaftsauftakt verhieß schon nichts Gutes.

Die 0:3-Niederlage beim Aufsteiger 1. FC Kleve schlug aufs Gemüt. Vier Tage später zeigten die Hildener auf eigenem Platz ihr anderes Gesicht. Im Duell gegen den Top-Favoriten SSVg Velbert gingen sie drei Mal in Führung – kassierten allerdings auch drei Mal den Ausgleich. Am Ende einer intensiven Oberliga-Partie stand zumindest der erste Punkt auf dem Konto. Gleichwohl festigte sich die Erkenntnis, dass die Mannschaft Probleme in der Defensive hat.

Gerade einmal zehn Minuten waren in der dritten Partie der englischen Woche absolviert, da lagen die Hildener schon mit 0:1 im Rückstand. Lukas van den Bergh zog aus 20 Metern ab – und das Leder zappelte im VfB-Netz. Kurz danach hatte Jannik Löbe den Ausgleich auf dem Fuß, aber der 24-Jährige beförderte den Ball aus kurzer Distanz übers Gehäuse (12.). Besser machte es drei Minuten später Pascal Weber, der zum 1:1 traf. Das war es aber mit der Hildener Herrlichkeit, die das 1:2 und das 1:3 schlucken mussten. bs