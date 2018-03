VfB Hilden patzt auf eigenem Platz gegen Bocholt mit 1:4. Die Sportfreunde spielen 1:1 gegen Cronenberg. Auch 04/19 spielt nur Remis in Speldorf.

Kreis Mettmann. Hilden Im Abstiegskampf der Oberliga kommen die Fußballer des VfB 03 nicht wirklich vorwärts. Jetzt kassierten die Hildener im Duell gegen den 1. FC Bocholt auf eigenem Platz eine empfindliche 1:4-Niederlage und verpassten damit die Chance, sich ein Polster zur Abstiegszone zu verschaffen. In einer Partie, in der spielerische Höhepunkte über weite Strecken Mangelware blieben, hatten die Platzherren zunächst mehr Spielanteile. Ein Freistoß von Denis Ivosevic ging zwar weit über den Bocholter Kasten (18.), doch dann fiel wie aus dem Nichts die Führung des VfB 03. Said Harouz kam über die rechte Seite, ließ filigran noch einen Verteidiger aussteigen und schlenzte den Ball im schönen Bogen zum 1:0 (22.) ins rechte Eck. Es war ein Treffer, der den Gegner ins Mark traf. Vor allem Manuel Jara machte aus seinem Unmut keinen Hehl. „Nimm ihn doch an – nicht immer solche Kunststücke“, forderte der FCB-Coach von seiner Mannschaft mehr Zug zum Tor. Wenig später setzte das Bocholter Team die Aufforderung um. Len Oliver Heinson trieb das Leder über die linke Seite in den Strafraum und passte dann vors VfB-Gehäuse – und Andre Bugla glich zum 1:1 (29.) aus. bs

Sportfreunde spielen Remis daheim gegen Cronenberg

So richtig glücklich waren die Sportfreunde Baumberg nicht mit dem 1:1 (1:1)-Unentschieden zuhause gegen den Cronenberger SC. Das lag zum einen daran, dass die Sportfreunde als Spitzenreiter favorisiert in die Partie gegen den Tabellenvorletzten gegangen waren. Vor allem aber störte SFB-Coach Salah El Halimi, dass seine Mannschaft im ersten Durchgang ihr Potenzial bei Weitem nicht auf den Platz bringen konnte. „Die erste Hälfte haben wir verschlafen. Wir waren nicht präsent, sondern lethargisch. So müssen wir uns mit dem Unentschieden begnügen, das sich die Cronenberger hier erkämpft haben“, fand der Baumberger Trainer, der vor allem in der Defensive erneut einige Baustellen zu schließen hatte. Der weiterhin gesperrte Stammkeeper Daniel Schwabke wurde von Antonio Vella vertreten, und in der Viererkette musste El Halimi die verletzten Patrick Jöcks, Lukas Fedler und Kosi Saka ersetzen. Dazu rückte Jörn Zimmermann ins Zentrum, an seiner Seite half Sven Steinfort aus der zweiten Mannschaft aus. mrö

1. FC Monheim siegt souverän beim Mitaufsteiger FSV Wuppertal

Die Oberliga-Fußballer des 1. FC Monheim sammelten beim überzeugenden 4:1 (1:0)-Auswärtserfolg beim Mitaufsteiger FSV Vohwinkel-Wuppertal die Punkte 37 bis 39 ein und schicken sich damit überraschend früh an, die imaginäre Marke von 40 Zählern schon bald zu überwinden und damit vorzeitig den Klassenerhalt zu sichern. Dementsprechend froh war auch Monheims Trainer Dennis Ruessl: „Der Sieg ist hochverdient, und wir sind total zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Wenn man etwas Negatives heraussuchen wollte, wäre das die Chancenauswertung. Aber wegen meiner Freundschaft zu Wuppertals Trainer Marc Bach bin ich sogar froh, dass es nicht 7:1 oder 8:1 ausgegangen ist, was durchaus hätte passieren können.“ mrö