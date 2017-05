In der Fußball-Oberliga geht’s für die Teams vor allem ums Prestige. Deutlich spannender wird es auch in der Landesliga nicht.

Kreis Mettmann. Gleich mehrere Ziele setzen sich die Fußballer des VfB 03 Hilden vor dem Oberliga-Derby am Sonntag (15 Uhr, Hoffeldstraße) gegen Ratingen 04/19. Zum einen wollen sie im Endspurt noch die 50-Punkte-Marke knacken – dafür ist allerdings ein Sieg vonnöten und damit wäre zugleich der einstellige Tabellenplatz sicher. Zum anderen wurmt aber auch noch die Erinnerung an das Hinspiel, das die Hildener mit 0:1 verloren. Mit Carlos Penan erzielte ausgerechnet ein Ex-VfBer das Tor des Tages.

Der Hildener Coach Marcel Bastians kündigt an: „Die Mannschaft ist hochmotiviert, das letzte Heimspiel erfolgreich zu gestalten.“ Es ist aber nicht nur der letzte Auftritt vor eigenem Publikum, sondern sogar die letzte Vorstellung in dieser Saison überhaupt. Das teilten zumindest die Verantwortlichen des KFC Uerdingen bereits am Mittwoch mit. Im Laufe des Nachmittages erreichte den Oberliga-Spielleiter Clemens Lüning die Absage des VfB 03, der aus finanziellen Gründen auf die Austragung der Partie verzichtet. „Mir fehlt dafür jedes Verständnis“, machte Lüning aus seiner Verärgerung keinen Hehl und betonte: „Das ist eine grobe Unsportlichkeit gegenüber den anderen 15 Vereinen, die das Spiel gegen Uerdingen durchführen.“

Ein Tausch des Heimrechts, wie vom VfB-Vorsitzenden Robert Wagner in der jüngsten Ausgabe der Vereinszeitung „VfB-Echo“ angekündigt, wäre von Seiten des Verbandes, so Lüning, gar nicht genehmigt worden, zumal die Hildener bereits in der Hinrunde das Heimrecht an den KFC abtraten. „Wir haben jetzt ein Jahr Zeit, uns Gedanken zu machen“, kündigte Lüning neue Richtlinien an. Denn dass Vereine solche Hochsicherheitsspiele, in den entsprechende Auflagen der Polizei erfüllt werden müssen, scheuen, ist bereits seit dem Oberliga-Intermezzo des Wuppertaler SV ein viel diskutiertes Thema.

Die Hildener Verantwortlichen ficht das nicht mehr an, denn aktuell halten sich die finanziellen Sanktionen des Verbandes in einem wirklich überschaubaren Rahmen. Nicht erst seit der offiziellen Absage laufen die Vorbereitungen der VfB-Führungsetage für die Saisonabschlussfeier, die am Sonntag nach der Oberliga-Partie steigt. Mit einem Erfolg können die Hildener noch auf Rang sechs klettern und damit für gute Stimmung sorgen. bs

Die Sportfreunde Baumberg empfangen Schlusslicht FC Kray

Die Sportfreunde Baumberg treffen in der Oberliga morgen (15 Uhr) an der heimischen Sandstraße auf den FC Kray. Die sportliche Bedeutung dieser Partie hält sich arg in Grenzen, denn während die Gastgeber inzwischen genügend Punkte für den Klassenerhalt gesammelt haben und mit 40 Punkten jenseits von Gut und Böse rangieren, stehen die Essener als Schlusslicht mit unaufholbaren acht Zählern Rückstand auf das rettende Ufer als Absteiger fest. Holen die Baumberger aus den Spielen morgen und am 28. Mai (15 Uhr) bei der SSVg Velbert noch vier Punkte, steht das Konto bei 44 Zählern. Dann hätten sie in der Rückrunde exakt so viele Punkte erzielt wie in der Hinrunde (22). Und das wäre angesichts des ungewöhnlichen Verletzungspechs der Mannschaft in den vergangenen Monaten eine überragende Ausbeute. mid