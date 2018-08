In der Fußball-Oberliga steht der zweite Spieltag an. Der VfB trifft auf die SSVg Velbert.

Kreis Mettmann. Die Fußball-Oberliga Niederrhein startet mit einer Englischen Woche in die Saison. Deshalb steht bereits am Mittwoch der zweite Spieltag an. Alle Partien mit Beteiligung von Teams aus dem Kreis Mettmann beginnen um 19.30 Uhr.

Die Velberter gehören zu den Favoriten

Richtig verdaut hatte Marc Bach die Niederlage des VfB Hilden zum Auftakt beim Aufsteiger 1. FC Kleve so schnell nicht. „Es war eine kurze Nacht“, gestand er am Montag nach dem 0:3. Der Hildener Trainer machte sich eine Menge Gedanken. Das Thema: Hätten wir etwas anders machen können? Letztlich kam der 40-Jährige zu dem Schluss: „Die Mannschaft war zu 98 Prozent auf die Dinge, die passiert sind, vorbereitet – die Jungs haben es nur nicht umsetzen können.“

Während der Montag ganz im Zeichen der Regeneration stand, folgte einen Tag später taktische Arbeit auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße. Allerdings nicht nur. „Wir wollen auch noch etwas im Zweikampfbereich machen, denn da fehlte es am Sonntag an einigen Dingen.“ Der Wille war vorhanden, doch die Hildener schafften es nicht, auf dem großen Platz in Kleve die Räume eng zu machen.

Am Mittwoch kann die Mannschaft den schlechten Start wieder wettmachen. Allerdings steht sie vor einer hohen Hürde, denn mit der SSVg Velbert kommt einer der Top-Favoriten an die Hoffeldstraße. „Das ist ein ganz anderes Spiel. Die Velberter haben eine hohe Qualität“, stellte Bach fest und verwies auf die Verstärkungen, die aus dem Regionalliga-Bereich kommen – wie Sebastian Spinrath (Bonner SC) und Felix Haas (Rot-Weiß Oberhausen). Im Sturm richtet sich der Fokus auf Leroy Mickels, der in der vergangenen Saison noch für den Oberliga-Rivalen 1. FC Monheim auflief.

Trotz der Schwere der Aufgabe sind die Ziele des VfB 03 klar. „Angesichts der Qualität der Velberter könnte ich mit einem Punkt leben, aber mit Blick auf unseren schlechten Start und die nächsten Gegner wäre ein Sieg besser“, sagte Bach. Stefan Schaumburg soll diesmal in der Anfangsformation stehen. „Wir benötigen ihn – auch verbal – als Führungsperson“, sagte der Coach. bs

Ratingens Trainer fordert eine Steigerung

Nach dem Last-Minute-Punktgewinn beim 1:1-Auftakt gegen den VfB Speldorf ist Ratingen 04/19 beim Aufsteiger SC Velbert in der BLF-Arena zu Gast. „Dort muss eine Steigerung her. Gegen Speldorf waren wir bei 70 bis 80 Prozent. Wir fahren am Mittwoch da hin, um drei Punkte zu holen. Das ist unser Anspruch“, sagte 04/19-Trainer Alfonso del Cueto.