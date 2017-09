Beim 23. Wettkampf in Hilden gingen rund 850 Teilnehmer an den Start. Der Nachwuchs war mit 400 Grundschülern und 150 Kindern aus Kitas sehr gut besetzt. Das Ereignis erfreut sich großer Beliebtheit.

Hilden. Franka Wiechers ist konzentriert, schaut gedankenverloren auf die Laufstrecke, während der Böllinghaus Steel-Hauptlauf über eine Distanz von zehn Kilometern läuft. Neben ihr Freundin Charlotte Strippel, die kurz vor dem Start ebenfalls in sich geht. Anspannung und Vorfreude sind zu spüren. Vor den beiden liegt eine fünf Kilometer lange Strecke. Machbar für die 13-jährigen Sportlerinnen, die regelmäßig laufen, seit einigen Jahren beim TuS Hilden trainieren und an diesem Tag als Team für die Stadtwerke Hilden antreten werden. „Die Strecke laufe ich für gewöhnlich in 22 bis 23 Minuten“, sagt Franka trocken. Charlotte schließt sich an. „Ja, im Schnitt brauche ich etwa 23 Minuten.“

Doch der Tag ist komisch, klimatisch zumindest. „Es ist gut, dass es nicht regnet, aber eigentlich ist es zu warm zum Laufen“, äußert Franka. Es ist teilweise bewölkt, frische 14 bis 17 Grad, doch in der Sonne klettern die Temperaturen hinauf. Das könnte an den Kräften zehren. Vorgenommen haben sie sich, ihre eigene Bestzeit zu knacken und nicht, unbedingt als erste durchs Ziel zu laufen. „Hier sind immer so viele gute Läufer dabei, gegen die kann man gar nicht alle laufen. Wir konzentrieren uns auf unsere Zeit und versuchen gut ins Ziel zu kommen.“

Im Vorfeld jede Woche zweimal Training zur Vorbereitung

Für diesen Lauf haben die beiden im Vorfeld trainiert. Für gewöhnlich laufen sie zweimal die Woche. Charlotte berichtet: „Diesmal haben wir uns speziell auf längere Läufe vorbereitet.“ Seit der Grundschule, erzählen die 13-Jährigen dann, nehmen sie am Hildanuslauf teil. „Das hat seitdem immer dazu gehört. Weil es einfach Spaß macht und immer so viele mitmachen, bleiben wir dabei“, erklärt Franka.

Dass die Jüngsten Spaß am Hildanuslauf haben, zeigt die große Anzahl von jungen Teilnehmern, die sich jährlich zum sportlichen Wettkampf auf der Anlage am Bandsbusch anmelden. Rund 400 Grundschüler und 150 Kita-Kinder sind es auch diesmal wieder. Vor dem Lauf der Kleinsten wird es besonders voll und laut auf dem Sportgelände. Mamas und Papas stehen daumendrückend um die Laufstrecke, die Kinder schauen sich aufgeregt an. Als der Startschuss durch die Luft schallt, laufen die ersten los. Die Eltern schreien: „Los, lauf. Du schaffst es.“

Mit Eifer und einer gesunden Portion Ehrgeiz sind bereits die Kleinsten dabei. Sie erleben den Lauf nicht als Wettkampf, sondern als Spiel. Nach 400 Metern laufen die Ersten lachend ins Ziel, Mamas und Papas strahlen den Nachwuchs an. „Toll gemacht.“ Hier sind alle Sieger. Es wird ohne Wertung gelaufen und alle bekommen als Siegprämie ein Hildanuslauf-Shirt.