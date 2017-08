In der Fußball-Oberliga gastiert der VfB Hilden bei ETB Schwarz-Weiß Essen, Baumberg empfängt die TuRU Düsseldorf, Monheim fährt zum Düsseldorfer SC. Landesligist Mettmann tritt bei der SpVg. Odenkirchen an.

Kreis Mettmann. Zum ersten Sieg reichte es für die Fußballer des VfB 03 in der ersten Oberliga-Begegnung noch nicht. Die Hildener spielten gegen den TV Jahn Hiesfeld 2:2. Für die Mannschaft des VfB geht die englische Woche heute Abend (19 Uhr, Stadion Uhlenkrug) mit einem Gastspiel bei ETB Schwarz-Weiß Essen weiter. Ein Gegner der unangenehmen Art, denn in acht Duellen zogen die Hildener Fußballer fünf Mal den Kürzeren, feierten nur zwei Siege – beide in der vergangenen Saison – und spielten in Essen einmal unentschieden. Jetzt ist die Ausgangslage für beide Liga-Rivalen ähnlich, denn auch das ETB-Team startete mit einem 2:2-Remis in die Saison – auf fremdem Geläuf und ausgerechnet beim ambitionierten 1. FC Bocholt. Die Essener, die offen davon sprechen in zwei Jahren in die Regionalliga aufzusteigen, verfügen über einen entsprechend gut bestückten Kader, unter anderem mit Marvin Ellmann (zuletzt Ratingen 04/19), Eric Yahkem (SSV Reutlingen), Maximilian Güll (KFC Uerdingen) und Kevin Kehrmann (SSVg Velbert). bs

Sportfreunde Baumberg trifft auf einen spielstarken Gegner

Kosi Saka wird die Sportfreunde Baumberg auch heute Abend (19.30 Uhr, Sandstraße) im Heimspiel gegen TuRU Düsseldorf wieder als Mannschaftskapitän aufs Feld führen. Ivan Pusic als Nummer eins der internen Kapitänsliste ist gerade erst aus dem Urlaub zurück. Fehlen wird auch der verletzte Jörn Zimmermann, der zuletzt in Homberg bis zu seiner Auswechslung so wie Kosi Saka eine überzeugende Partie zeigte. Die Position des Rechtsverteidigers nimmt der für Zimmermann eingewechselte Christian Krone ein.

Einiges spricht dafür, dass die Aufgabe gegen die TuRU viel Unterhaltung bieten könnte. Beide Teams legen offensichtlich Wert darauf, Fußball zu spielen – und sind nicht vorwiegend auf das Zerstören gegnerischer Aktionen aus. Düsseldorf bot beim 4:3 zum Auftakt gegen den DSC 99 mindestens bis zum 4:0 eine sehenswerte Leistung mit viel Spielwitz und Druck. mid

FC Monheim kann sich nicht lange über Sieg gegen Ratingen freuen

Viel Zeit, um sich über den überzeugenden 3:1-Sieg gegen Ratingen 04/19 zu freuen, bleibt dem FC Monheim nicht. Schon heute Abend (19.30 Uhr) geht es für den Aufsteiger am zweiten Spieltag der neuen Saison beim Düsseldorfer SC 99 weiter. Gegen den Düsseldorfer SC 99 scheinen die Chancen ausgeglichen zu sein. Der Mit-Aufsteiger verlor zum Auftakt bei TuRU Düsseldorf mit 3:4, hatte jedoch in der vergangenen Saison in den direkten Duellen mit dem FCM insgesamt die Nase vorn. In Monheim gab es ein 1:1 und in Düsseldorf ein 3:2 für den DSC. Ein wesentlicher Faktor in beiden Partien war damals allerdings Düsseldorfs Angreifer Shun Terada, der im Rückrunden-Duell alle drei Tore erzielte. Inzwischen spielt der Torschützenkönig (41 Treffer) der abgelaufenen Landesliga-Serie für den Ligakonkurrenten FSV Vohwinkel Wuppertal.